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Магнитогорцы предлагают территории для благоустройства

В течение недели – с 26 февраля по 4 марта в Магнитогорске проходит сбор предложений жителей по общественным территориям, которые, по их мнению, желательно благоустроить в будущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для этого в районных и городской администрациях установлены специальные контейнеры для сбора идей. Круглосуточно свои предложения можно отправить на электронную почту.

Спикер городского Собрания, председатель общественной комиссии по отбору предложений по благоустройству Александр Морозов напомнил:

«Программа проходит в городе пятый год. В этом, как только сойдет снег, строители приступят к реконструкции двух общественных мест. Это парк в южной части города - на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог и вторая территория - это набережная большого парка «Тыл-Фронту».

А сейчас мы начинаем работу уже по 2022 году. Сначала предлагаем жителям назвать территории города, которые они хотели бы видеть благоустроенными в будущем году. Обычно таких предложений поступает два-три десятка. Из них комиссия выбирает те, которые упоминаются чаще всего. Далее они выставляются на рейтинговое голосование. В этом году оно пройдёт в нашем городе в одно и то же время со всей страной - с 26 апреля по 30 мая. И жители старше 14 лет смогут проголосовать за территорию города, которую нужно преобразить в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов будут благоустроены 2022 году».