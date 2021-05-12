Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) присвоили библиотеке семейного чтения №5 имя знаменитой уральской поэтессы Риммы Дышаленковой.

Как сообщает пресс-служба городского Собрания, имя Риммы Дышаленковой неразрывно связано с городом металлургов. Поэтесса, журналистка, писательница, публицист, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Римма Андрияновна Дышаленкова награждена Почётным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском».

Она была другом и частым гостем именно этой библиотеки, принимала участие в поэтических встречах, творческих вечерах и праздниках. После смерти Риммы Дышаленковой в 2016 году в библиотеке была создана музейная экспозиция из личных вещей магнитогорской поэтессы, переданных её сыном, в том числе книг с автографами.

Здесь собран уникальный фонд произведений Риммы Андрияновны – 12 книг и более 200 статей из периодических изданий. На базе библиотеки реализуются просветительские проекты. Это своеобразный центр общения магнитогорских поэтов и литераторов, где ежемесячно собирается литературное объединение «Магнит».

«Присвоение имён любимых писателей и поэтов становится городской традицией, – отметил председатель Собрания депутатов Александр Морозов. - В Магнитогорске из 23 библиотек пять уже носят имена любимых поэтов - Бориса Ручьева, Нины Кондратковской, Людмилы Татьяничевой, Сергея Михалкова и Михаила Люгарина».