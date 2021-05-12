12.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
12.05.2021
Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
12.05.2021
В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную
12.05.2021
В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
12.05.2021
В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
12.05.2021
Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
12.05.2021
В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников
28.04.2021
Магнитогорские депутаты поблагодарили студентов-медиков
27.04.2021
Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
27.04.2021
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021