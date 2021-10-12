12.10.2021
Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК
12.10.2021
«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании
12.10.2021
Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова
12.10.2021
Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу
12.10.2021
В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
12.10.2021
Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным
Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК
12.10.2021
Группа ММК повышает эффективность экспортных продаж
04.10.2021
«Здесь был Вася»: Молодые металлурги Магнитки спасают природу от последствий вторжения человека
01.10.2021
Фото работниц ММК украсят новый корпоративный календарь Союза молодых металлургов
01.10.2021
ММК: развитие «веера возможностей» и «карьерных траекторий»
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021