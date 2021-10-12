Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК

Телекомпания «ТВ-ИН» (Магнитогорск, Челябинская область) получила диплом III международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2021 за работу Игоря Гурьянова и Алены Самойловой «Взрывая горизонты вечности», посвященную 90-летнему юбилею горно-обогатительного производства ПАО «ММК».

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, фильм отмечен специальным дипломом «За динамичность визуального повествования».

В середине мая 1931 года состоялось официальное открытие рудника – старейшего производственного подразделения горно-обогатительного производства ММК. Однако создатели фильма не ограничились рамками повествования об одном, пусть и очень важном, производственном подразделении комбината. Именно поэтому авторам удалось добиться признания на международном уровне.

«Это фильм про Любовь, - отмечает Игорь Гурьянов. - Любовь к тому месту, где живешь. Любовь к Делу, которое есть миссия твоей жизни. Не к работе, а именно к Делу. Это фильм про настоящих людей, без фильтров, блеска, мишуры... Работать в таких условиях и при этом оставаться Человеком - дорогого стоит. И украшательств не требует. Я увидел то, о чем потом сказал в фильме: человек и космос - это единое целое, где связующим элементом является феррум. И если после просмотра фильма ребята из ГОП будут считать меня своим, я буду считать задачу полностью выполненной».

«Если кратко, то повезло с авторами, - говорит режиссер Алена Самойлова. – Почему во множественном числе? Потому что в авторы я записываю и журналиста, и операторов. Полноправными авторами можно считать и наших дизайнеров, которые помогли студентам МГТУ в «доводке» 3D-модели горы Магнитной. Конечно, пришлось поработать... Поизучать опыт коллег, посмотреть аналогичные проекты. Вдохновиться! Придумать! Я выезжала на локации вместе с журналистом и операторами - это что-то грандиозное, космическое, и это не может не вдохновлять. Ты стоишь на вершине горы и сейчас увидишь, как взрывается тот самый горизонт вечности».