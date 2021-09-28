Магнитогорские депутаты оценили исполнение бюджета города

На сегодняшнем, 28 сентября, заседании городского Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) принят отчет об исполнении бюджета города в первом полугодии.

В бюджет города поступили доходы в сумме 8,9 млрд. рублей. Годовые назначения исполнены почти на 50%. Расходная часть бюджета города за I полугодие исполнена в сумме 7,5 млрд. рублей или почти на 40%.

Депутаты подчеркнули достойный процент исполнения, особенно, в части поступления налогов на доходы физических лиц. А председатель городского Собрания Александр Морозов отметил, что традиционно исполнение немного отстает, потому что строительные работы завершаются во второй половине года.

В структуре расходов сохранялась приоритетность финансирования отраслей социальной сферы. Расходы по управлениям образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения составили 5,6 млрд. рублей или 75% в общем объеме расходов бюджета.

Спикер Собрания обратил внимание на реализацию партисипаторного проекта. Этот проект предложили сами жители в рамках, как его называют, народного бюджета.

«В городе уже не первый год реализуются проекты в рамках, так называемого, «народного» бюджета или партисипаторного. В этом году строится спортивная площадка в школе №40. На это было изначально выделено 1,8 млн. рублей, потом сумму увеличили», - уточнил Александр Олегович.