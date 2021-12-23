Магнитогорские стражи порядка присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) стали участниками Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Первыми встретила Деда Мороза семья Великих. Ксению и Сергея связывает почти двадцать лет совместной жизни и четверо замечательных детей: два сына - Матвей и Тимофей и две дочки - Екатерина и Анастасия. Папа и мама – ветеран МВД и действующий сотрудник полиции.

«Для Деда Мороза дети подготовили стихи и музыкальные номера, поделились своими достижениями, а Дед Мороз напомнил им магические правила и волшебные заклинания - основные правила безопасности, которые важно помнить всегда», - сообщили в УМВД по городу Магнитогорску.



Для маленькой Анастасии – это первый Новый год и, увидев Деда Мороза, она с интересом его разглядывала, сидя на руках у старшего брата.

В ходе непринужденного общения старший дознаватель Ксения Великих отметила, что сотрудники полиции – это одна большая семья, готовая помочь и поддержать в трудную минуту и вместе порадоваться, когда есть повод.