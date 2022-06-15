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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.06.2022

В Челябинске установлен памятник собаке, убирающей за собой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.06.2022

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
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15.06.2022

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.06.2022

Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья
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15.06.2022

Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»

Магнитогорское городское Собрание депутатов
Александр Морозов
Общество
15.06.2022 14:10
Фото: Магнитогорское городское Собрание депутатов

Магнитогорские журналисты объединились в Клуб

Клуб главных редакторов городских СМИ вновь собрался после нескольких лет перерыва в помещении Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область). 

Как сообщает пресс-служба МГСД, кроме собственно руководителей газет, телеканалов и сайтов, участниками встречи стали блогеры и представители пресс-служб предприятий, организаций, учреждений, спортивных клубов, общественных движений.

Клуб существует с 2008 года. Его инициатором стал председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов. Он рассказал, что за то время, пока не проводились встречи клуба, появились новые СМИ, а в некоторых сменились редакторы. Но общественно важные городские темы не иссякают.

«Много можно обсудить, немало вопросов общегородского значения. Они интересны для любой редакции. Ну и потом - это клуб неформальных встреч. А такие дружеские чаепития очень важны», - считает спикер.

На 17-ти прошедших  до этого времени заседаниях Клуба чего только не обсуждали. От возникновения новых сайтов до кадровых проблем,  от издания книг до качества подготовки студентов-журналистов. Да и некоторые городские новости становились достоянием общественности именно на таких встречах.

Так было и на этот раз. Руководитель проекта парка «Притяжение» Максим Ясько впервые объявил о пробном запуске светомузыкального фонтана на пешеходной зоне строящегося парка. Высота его – до 30 метров. Предусмотрена возможность создания водного экрана - одной из многих новинок. На экране можно будет транслировать ТВ-передачи и лазерные шоу.

Действительно, при сумме инвестиционного бюджета в 25 миллиардов рублей «Притяжение» станет выдающимся по размаху и масштабам проектом не только в области, но и в стране. А первую очередь парка пустят уже скоро – в середине июля, ко Дню металлурга.

Главный редактор старейшей городской газеты «Магнитогорский рабочий» Куралай Анасова поделилась реалиями и перспективами. Печатное издание, сайт, собственный Ю-тьюб канал, страница в социальных сетях, а с переездом в новое помещение, переданное газете городскими властям, стало больше и комфорта, и возможностей.

Идея магнитогорской агломерации прослеживается и в сфере СМИ: газеты соседних сельских территорий тяготеют к Магнитогорску, а Верхнеуральская «Красный уралец» уже издается в нашем городе.

К сфере профессиональных интересов относилась еще одна тема встречи – о работе Союза журналистов Челябинской области. Видеозапись выступления перед магнитогорскими коллегами прислала Светлана Зайцева – председатель регионального Союза. А представитель этой организации в нашем городе Ирина Коротких рассказала, как и зачем вступить в СЖ или возобновить членство в нём.

Гостем встречи стал знакомый многим в прошлом корреспондент местного телевидения, затем Челябинского «Россия-1» - « Южный Урал» Игорь Болонин. Сейчас, сменив место жительства, он поменял и работу – трудится в Варненской «районке» «Советское село».

Как работается телевизионщику в газете? В чем преимущество жизни на селе? Каким предстаёт Магнитогорск через несколько лет отсутствия? Вопросы гостю задавали разные и радости от встречи не скрывали.

Не лишней на заседании Клуба главных редакторов была информация о городском журналистском конкурсе «Город и мы». Среди новшеств этого года: лучший информационный проект «Это нашей истории строки» посвящен 90-летию ММК. А ещё есть задумки вне рамок конкурса отметить пресс-службы, реализовавшие заметные на уровне города  проекты, а также лучших юных блогеров.

Многие темы, которые обсуждались при подготовке к прошедшему заседанию Клуба главных редакторов, остались за рамками встречи. А это значит, что Клуб соберётся ещё, и не один раз.

Магнитогорское городское Собрание депутатов
Александр Морозов
Новости по тегу: Магнитогорское городское Собрание депутатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.06.2022 10:37

Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

14.06.2022 09:50

В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой

14.06.2022 09:45

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

13.06.2022 22:44

Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

13.06.2022 22:11

На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы

13.06.2022 22:10

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

13.06.2022 22:04

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2022 21:33

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»

13.06.2022 13:06

В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

12.06.2022 23:30

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

12.06.2022 21:39

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

12.06.2022 21:24

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев

12.06.2022 20:04

В понедельник у православных - Духов день

12.06.2022 16:34

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2022 16:32

В понедельник в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

12.06.2022 16:16

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)

12.06.2022 16:06

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол

12.06.2022 14:58

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам

12.06.2022 14:40

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции

12.06.2022 14:34

Луганская народная республика отмечает День России

12.06.2022 12:20

Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»

12.06.2022 11:42

Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России

12.06.2022 11:38

Южноуральцы празднуют День России

11.06.2022 20:15

Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»

11.06.2022 20:13

Финны продолжают накачивать Украину оружием

11.06.2022 19:34

Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

11.06.2022 17:10

Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку

11.06.2022 16:58

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

11.06.2022 16:10

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России