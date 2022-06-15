Магнитогорские журналисты объединились в Клуб

Клуб главных редакторов городских СМИ вновь собрался после нескольких лет перерыва в помещении Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область).

Как сообщает пресс-служба МГСД, кроме собственно руководителей газет, телеканалов и сайтов, участниками встречи стали блогеры и представители пресс-служб предприятий, организаций, учреждений, спортивных клубов, общественных движений.

Клуб существует с 2008 года. Его инициатором стал председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов. Он рассказал, что за то время, пока не проводились встречи клуба, появились новые СМИ, а в некоторых сменились редакторы. Но общественно важные городские темы не иссякают.

«Много можно обсудить, немало вопросов общегородского значения. Они интересны для любой редакции. Ну и потом - это клуб неформальных встреч. А такие дружеские чаепития очень важны», - считает спикер.

На 17-ти прошедших до этого времени заседаниях Клуба чего только не обсуждали. От возникновения новых сайтов до кадровых проблем, от издания книг до качества подготовки студентов-журналистов. Да и некоторые городские новости становились достоянием общественности именно на таких встречах.

Так было и на этот раз. Руководитель проекта парка «Притяжение» Максим Ясько впервые объявил о пробном запуске светомузыкального фонтана на пешеходной зоне строящегося парка. Высота его – до 30 метров. Предусмотрена возможность создания водного экрана - одной из многих новинок. На экране можно будет транслировать ТВ-передачи и лазерные шоу.

Действительно, при сумме инвестиционного бюджета в 25 миллиардов рублей «Притяжение» станет выдающимся по размаху и масштабам проектом не только в области, но и в стране. А первую очередь парка пустят уже скоро – в середине июля, ко Дню металлурга.

Главный редактор старейшей городской газеты «Магнитогорский рабочий» Куралай Анасова поделилась реалиями и перспективами. Печатное издание, сайт, собственный Ю-тьюб канал, страница в социальных сетях, а с переездом в новое помещение, переданное газете городскими властям, стало больше и комфорта, и возможностей.

Идея магнитогорской агломерации прослеживается и в сфере СМИ: газеты соседних сельских территорий тяготеют к Магнитогорску, а Верхнеуральская «Красный уралец» уже издается в нашем городе.

К сфере профессиональных интересов относилась еще одна тема встречи – о работе Союза журналистов Челябинской области. Видеозапись выступления перед магнитогорскими коллегами прислала Светлана Зайцева – председатель регионального Союза. А представитель этой организации в нашем городе Ирина Коротких рассказала, как и зачем вступить в СЖ или возобновить членство в нём.

Гостем встречи стал знакомый многим в прошлом корреспондент местного телевидения, затем Челябинского «Россия-1» - « Южный Урал» Игорь Болонин. Сейчас, сменив место жительства, он поменял и работу – трудится в Варненской «районке» «Советское село».

Как работается телевизионщику в газете? В чем преимущество жизни на селе? Каким предстаёт Магнитогорск через несколько лет отсутствия? Вопросы гостю задавали разные и радости от встречи не скрывали.

Не лишней на заседании Клуба главных редакторов была информация о городском журналистском конкурсе «Город и мы». Среди новшеств этого года: лучший информационный проект «Это нашей истории строки» посвящен 90-летию ММК. А ещё есть задумки вне рамок конкурса отметить пресс-службы, реализовавшие заметные на уровне города проекты, а также лучших юных блогеров.

Многие темы, которые обсуждались при подготовке к прошедшему заседанию Клуба главных редакторов, остались за рамками встречи. А это значит, что Клуб соберётся ещё, и не один раз.