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Магнитогорское депутаты передали помещение «Многодетству»

В Магнитогорске (Челябинская область)для проекта «Добродежда» общественникам передано муниципальное помещение площадью 127 квадратных метров. Социально ориентированная общественная организация многодетных семей челябинской области «Многодетство» будет собирать и бесплатно раздавать или продавать по минимальным ценам одежду для малоимущих семей.

«Мы поддерживаем благотворительную деятельность хорошей доброй организации, - отметил спикер МГСД Александр Морозов. - Проект «Семья рядом» этой организации в прошлом году получил поддержку Фонда Президентских грантов. И акция по сбору одежды – лишь одна маленькая частичка их работы».

«Многодетство» образовано в 2012 году. Организация поддерживает семьи, оказывает им психологическую, информационную, организационную, образовательную и просветительскую поддержку.

В 2020 году прошло более 30 мероприятий, в которых приняли участие многодетные семьи Магнитогорска: это встречи и семинары, круглые столы, экскурсии, праздники, фестивали, познавательно-образовательные лекции и семинары с участием специалистов в различных областях семейной жизни.

Дети вместе с родителями занимались куклотерапией, участвовали в Дне снега, познавали театральное искусство, танцевали, пели, читали сказки, проводили фотосессии, практики с терапевтами и психологами, участвовали в спортивных мероприятиях.