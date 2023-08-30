Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером

В южной части городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область) открыли спортивный кластер, включающий в себя 26 современных спортплощадок с пунктами проката и раздевалками.

На территории кластера также работают тренажерный комплекс и площадка для дрифта и картинга.

Торжественное открытие комплекса было получилось очень спортивным, объединив десятки спортсменов и любителей. Все они также приняли участие в первом Кубке «Притяжения». Сражались на новых современных площадках за победу в соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу. И на каждом из полей было жарко.

Воспитанницы спортивной школы «Динамо» бывали на соревнованиях в самых разных городах, им есть с чем сравнивать. Качество исполнения площадок они оценили на «отлично».

«Поле очень хорошее, резина очень плотная. Тренажеры здесь есть, они очень хорошие и мотивирующие», - отмечает спортсменка из «Динамо» Дарья.

Современный спортивный кластер в «Притяжении» появился за два месяца. Он оборудован по последнему слову техники.

«Спортивный кластер довольно компактный, с одной стороны, но его площадь - почти пять гектаров», - рассказывает руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько.

По его словам, здесь обустроены площадки как для индивидуальных, так и для командных видов спорта.

«Есть площадки для современных, еще только входящих в моду видов спорта – таких, как панна (одна из разновидностей уличного футбола), текбол. И есть традиционные площадки – для игр в волейбол, футбол, стритбаскет. Есть площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. Тренажеров у нас представлена вся линейка, это паркур, воркаут, силовые единоборства - октагон, ринг, фитнес-капсулы различные, силовые тренажеры, беговая дорожка на 200 метров, разминочные зоны. Есть зона для стрельбы из лука, и мы ожидаем посетителей на специальной площадке для дрессуры братьев наших меньших», - отмечает Максим Ясько.

На территории кластера есть вся необходимая инфраструктура: раздевалки, душевые, пункты проката. Недалеко от игровых площадок расположился тренажерный комплекс, оснащенный современным оборудованием.

Абсолютно бесплатно позаниматься на тренажерах может любой желающий. Одним из первых спортивный кластер «Притяжения» оценил уроженец Екатеринбурга Дмитрий Суханов.

«Многофункциональная площадка, реально много снарядов, тренажеров. Куча народа может заниматься. Великолепная штука для всего города», - считает Дмитрий.

Также на территории спорткластера начал свою работу дрифт трайк клуб. Любителей экстрима здесь ждут непростая трасса с множеством крутых поворотов и непривычного вида дрифт трайки. Каждая из таких машин - собрана вручную.

«Они интереснее, чем картинг, - ездят боком, в дрифте, в заносе. И это более интересные ощущения, чем на картинге ехать в сцеплении с асфальтом. По лошадям они у нас разные, есть 6,5 лошадиных силы, есть 9,5», - рассказывает организатор дрифт трайк клуба Максим Абдулин.

Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих в том числе и в зимнее время года, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Напомним, проект «Притяжение» реализуется в Магнитогорске с 2019 года. Его инициатором и инвестором является председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

В 2022 году была открыта первая очередь курорта площадью в 27 гектаров парковой территории с бульваром, роллерпарком, светомузыкальным фонтаном, инфоцентром и фудмоллом. Парковая территория «Притяжения» включает в себя пешеходные, беговые и велодорожки, различные зеленые насаждения, в том числе тематический цветочный сад.

В 2023 году в рамках второй очереди проекта был открыт искусственный видовой холм высотой 36 метров, на вершине которого оборудована смотровая площадка, озеро площадью 12 гектаров, над которым построен видовой мост протяженностью 400 метров. Сеть велосипедных и пешеходных дорожек в парке увеличилась на 40 километров. К уже имеющимся детским площадкам добавилась водная детская площадка, оснащенная оборудованием с подачей воды.

«У нас получается большой, очень масштабный проект городского курорта, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для жителей всех возрастов и интересов, чтобы он стал настоящей точкой притяжения для магнитогорцев и гостей города», – отмечал ранее Виктор Рашников.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», «Притяжение» Магнитогорска вошло в число победителей бизнес-премии «Герои городов 2023».