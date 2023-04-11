Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта

Уникальное городское пространство Магнитогорска (Челябинская область) «Притяжение» продолжает развиваться на радость жителям.

Среди перспективных проектов «Притяжения» - крытый центр развлечений, океанариум с крытой оранжереей, фристайл-арена, фитнес-центр с бассейном, музейно-образовательный комплекс, четырехзвездочный отель. В разработке - строительство городских терм.

Информация о перспективах развития уникального проекта по преобразованию городской среды «Притяжение», инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, была заслушана на заседании Общественной палаты Магнитогорска. С докладом выступил руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько, подчеркнувший, что данный проект уникален не только для Магнитогорска, но и для всей страны.

«Если брать по отдельности объекты парка, то подобные можно встретить в других городах, но все в комплексе, что уже возведены и будут построены на площади 400 гектаров, – такого нет нигде, – заверил Максим Ясько. – Не так давно парк получил статус городского курорта, потому что это не только отдых, но и образование, спорт, развитие. И самое главное, что реализуется проект с учетом мнения жителей, изучения потребностей горожан – где любят собираться, какими услугами пользуются. Пешеходный бульвар, например, - это воплощение идеи студентов».

Как напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», стройка стартовала с осени 2021 года. Сейчас в реализации 220 гектаров.

Первая очередь – 27 гектаров: часть бульвара, парка, детская и спортивная площадки, инфоцентр и фудмолл, роллер-парк, который зимой превратился в каток.

Вторая очередь – 120 гектаров, включая всю парковую зону, озеро и холм с различными активностями, около 40 километров пешеходных маршрутов, 4,5 километра беговых дорожек и почти пять километров – для велосипедов, две детские площадки – водная и приключений, площадка для выгула собак, стрельбище для лучников.

Максим Ясько напомнил, что еще несколько лет назад в городе практически негде было гулять. Благодаря инициативе администрации Магнитогорска стали развиваться общественные пространства, и теперь у жителей есть парк у Вечного огня, Экологический парк, Южный парк и множество скверов, прошедших реконструкцию. «Притяжение», по его словам, выведет культуру паркового отдыха Магнитки на новый уровень.

За прошлый год парк посетили почти 800 тысяч человек. Ежедневно сюда в среднем приходят 4,5 тысячи жителей.

«Все объекты строят не ради того, чтобы просто были: в Магнитогорске одновременно формируют календарь соревнований и событий, которые будут там проводить», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.