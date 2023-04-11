Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта

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Уникальное городское пространство Магнитогорска (Челябинская область) «Притяжение» продолжает развиваться на радость жителям.

Среди перспективных проектов «Притяжения» - крытый центр развлечений, океанариум с крытой оранжереей, фристайл-арена, фитнес-центр с бассейном, музейно-образовательный комплекс, четырехзвездочный отель. В разработке - строительство городских терм.

Информация о перспективах развития уникального проекта по преобразованию городской среды «Притяжение», инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, была заслушана на заседании Общественной палаты Магнитогорска. С докладом выступил руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько, подчеркнувший, что данный проект уникален не только для Магнитогорска, но и для всей страны.

«Если брать по отдельности объекты парка, то подобные можно встретить в других городах, но все в комплексе, что уже возведены и будут построены на площади 400 гектаров, – такого нет нигде, – заверил Максим Ясько. – Не так давно парк получил статус городского курорта, потому что это не только отдых, но и образование, спорт, развитие. И самое главное, что реализуется проект с учетом мнения жителей, изучения потребностей горожан – где любят собираться, какими услугами пользуются. Пешеходный бульвар, например, - это воплощение идеи студентов».

Как напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», стройка стартовала с осени 2021 года. Сейчас в реализации 220 гектаров.

Первая очередь – 27 гектаров: часть бульвара, парка, детская и спортивная площадки, инфоцентр и фудмолл, роллер-парк, который зимой превратился в каток.

Вторая очередь – 120 гектаров, включая всю парковую зону, озеро и холм с различными активностями, около 40 километров пешеходных маршрутов, 4,5 километра беговых дорожек и почти пять километров – для велосипедов, две детские площадки – водная и приключений, площадка для выгула собак, стрельбище для лучников.

Максим Ясько напомнил, что еще несколько лет назад в городе практически негде было гулять. Благодаря инициативе администрации Магнитогорска стали развиваться общественные пространства, и теперь у жителей есть парк у Вечного огня, Экологический парк, Южный парк и множество скверов, прошедших реконструкцию. «Притяжение», по его словам, выведет культуру паркового отдыха Магнитки на новый уровень.

За прошлый год парк посетили почти 800 тысяч человек. Ежедневно сюда в среднем приходят 4,5 тысячи жителей.

«Все объекты строят не ради того, чтобы просто были: в Магнитогорске одновременно формируют календарь соревнований и событий, которые будут там проводить», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

ММК
Притяжение
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07.04.2023 17:32

Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка

07.04.2023 17:25

Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства

07.04.2023 17:21

Экосистему Шершневского водохранилища ждет реабилитация

07.04.2023 17:14

Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара

07.04.2023 16:59

СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек

07.04.2023 16:52

Реконструкцию аэропорта в Магнитогорске завершат в 2024 году

07.04.2023 16:46

Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

07.04.2023 16:34

Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате

07.04.2023 16:25

Челябинские власти выставили на торги недострои на Чистопольской и Валдайской

07.04.2023 16:07

В Челябинске на техническое сопровождение празднования Великой Победы предусмотрели 6,2 миллиона рублей

07.04.2023 15:53

В нескольких районах Челябинска выросли скорости мобильного интернета

07.04.2023 15:45

В Челябинской области могут организовать производство китайских холодильников

07.04.2023 15:38

В медгородке села Долгодеревенское появились новые помощники

07.04.2023 15:07

В пилотной зоне «Китай-ШОС» появится экспозиция продукции из Челябинской области

07.04.2023 15:03

В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима

07.04.2023 14:57

На реконструкцию улицы Гранитной в Челябинске власти готовы потратить более полумиллиарда рублей

07.04.2023 14:52

В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского

07.04.2023 14:04

Янус Путконен: «Вхождение Финляндии в НАТО противоречит международным соглашениям и Конституции страны»