Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»

Проект по преобразованию городской среды Магнитогорска (Челябинская область) с говорящим названием «Притяжение» стал лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» в двух номинациях.

Отметим, инициатором и инвестором грандиозного проекта является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Ландшафт магнитогорского «Притяжения» победил в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», а его входная группа одержала победу в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения».

Лауреату приза зрительских симпатий Premio del Pubblico присуждаются позолоченные статуэтки «Золотой Трезини» и дипломы победителей, отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

Напомним, беспрецедентный в масштабах Магнитки и региона проект «Притяжение» предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров, которое завершится созданием круглогодичного мультифункционального паркового пространства, концептуально поделенного на кластеры со всесезонными формами досуга (развлечение, образование, спорт) и комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены благоустроенное озеро, пляж, видовой горнолыжный холм с всесезонным покрытием. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные и парково-рекреационные объекты.

В июле 2022 года вошла в строй первая очередь проекта общей площадью 27 гектаров, 23 из которых – парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками. Для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с центральной входной группой и светомузыкальным фонтаном.

СПРАВКА

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670-1734) – первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Девиз премии – «Архитектура как искусство».

В 2022 году в 20 номинациях премии «Золотой Трезини» приняли участие свыше 850 участников со всего мира. Цель премии - музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.