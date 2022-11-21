21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
21.11.2022
Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей
21.11.2022
Приставы все-таки арестовали иномарку челябинца, который инсценировал ее угон
21.11.2022
В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции
21.11.2022
После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги
21.11.2022
В Сосновском районе будут-судить горе-мать
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
Проект стал лауреатом приза зрительских симпатий международной премии
21.11.2022
Павел Шиляев лично презентовал гостям ММК «Открытую металлургию»
21.11.2022
В Совете Федерации отметили активное участие ММК в проекте «Чистый воздух»
18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
17.11.2022
Представитель ММК презентовал в столице новые виды продукции комбината для автопрома
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022