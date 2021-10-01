Магнитогорской Контрольно-счётной палате добавили полномочий

Магнитогорское городское Собрание депутатов (Челябинская область) уточнило полномочия контрольного органа вслед за российским законодательством.

Закон значительно расширил возможности контрольных органов. В связи с этим, разработана новая редакция Положения о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска.

Полномочия Контрольно-счетной палаты дополнены мониторингом бюджетного процесса, оперативным анализом исполнения бюджета, экспертизой проектов муниципальных правовых актов, если это касается изменений городской казны. КСП также будет ежеквартально предоставлять депутатам и главе города информацию о ходе исполнения бюджета и результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Председателем КСП вновь назначен Вячеслав Корсаков.

«Контрольно-счётная палата, которую мы создали десять лет назад, получила новую возможность, чтобы более тщательно проверять работу муниципальных финансов, больше заниматься аналитикой. Внимательно и кропотливо. Для города мы думаем получить больше эффективности в исполнении законодательства по управлению финансами. Это большой плюс», - отметил спикер Собрания Александр Морозов.