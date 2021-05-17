Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский оценил качество капитального ремонта дома культуры поселка Центральный, масштабная модернизация которого ведется в рамках национального проекта «Культура».

Градоначальник выразил уверенность, что обновленное учреждение станет центром культурной и творческой жизни для нескольких поселков.

Как сообщает пресс-служба мэрии Златоуста, на сегодняшний день в доме культуры Центрального выполнены заменена окон, ремонт кровли и электромонтажные работы. Идет внутренняя отделка помещений на втором этаже и в малом зале первого этажа здания. Запланирован ремонт фасада, входной группы, лестничных маршей, большого зала, танцевального зала, библиотеки, кабинетов и служебных помещений.

Средства на капитальный ремонт учреждения (около четырех с половиной миллионов рублей) получены по нацпроекту «Культура». Еще почти три миллиона рублей направлены министерством культуры Челябинской области на укрепление материально-технической базы учреждения.

Уже заключены договоры на закупку современного светового, звукового и видеопроекционного оборудования, театральных кресел и одежды сцены.

Все мероприятия проходят при софинансировании местного бюджета. Завершить капитальный ремонт и поставку оборудования планируется осенью.