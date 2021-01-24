Дом для лошадок

Максим Пекарский развивает в Златоусте конный спорт

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский развивает в муниципалитете конный спорт.

О том, какая помощь была оказана местной жительнице Анне Ховриной, для которой это дело жизни, градоначальник рассказал на своей официальной странице в ВКонтакте.

«Анна Ховрина вкладывает в свой конноспортивный клуб душу, любовь, время, силы и много труда. Её воспитанники получают разряды и высокие места на соревнованиях. В мае мы впервые встретились с Анной, посмотрели, как проходят тренировки и содержатся лошади. В этом спорте условия играют очень большую роль, а у наших конников они были плохими. Конечно, не смог остаться в стороне. Таким талантам надо помогать, согласны?» - обратился Максим Пекарский к своим подписчикам.

Глава Златоуста рассказал, что городские власти подыскали для клуба удобную площадку рядом со стадионом «Булат», совместно с родителями организовали здесь субботник. Отремонтировали помещение под конюшню, оборудовали стойла, рабочий плац (градоначальник отдельно поблагодарил компании «Смарт» и «Уралстар», оказавшие серьезное содействие).

«Параллельно решили вопросы по статусу клуба – теперь это секция в спортшколе № 1. Это значимый для Златоуста шаг! Данный вид спорта у нас должен развиваться. Планы в этом направлении большие. В конце декабря лошадки и их наездники переехали на новое место. Все довольны, - отметил Максим Пекарский, который в конце минувшей недели заехал посмотреть, как обстоят дела у конного клуба, пригласив в поездку юного Артема, с которым познакомился на акции «Снеговики-добряки». - Очень интересный парнишка растет! На каникулах мы с Темой уже сюда приезжали, это было его первое знакомство с лошадьми. Ему очень понравилось кататься и малыш-пони Спартак. Думаю, такие занятия станут для Артема и Спартака хорошей традицией», - сказал Максим Пекарский.

Пост главы Златоуста за выходные набрал 13 тысяч просмотров, горожане активно «лайкают» рассказ градоначальника и оставляют добрые комментарии, в которых благодарят за помощь в развитии конного спорта: «Максим Борисович, молодец!!! Дай бог Вам сил и здоровья! Спасибо за все, что делаете для города!»; «Спасибо большое!»; «Наконец-то настоящий дом!»; «Супер, молодцы!».

Фото со страницы Максима Пекарского в ВКонтакте