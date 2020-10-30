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Маленькие умельцы из Челябинска создали новогодние чудо-открытки для детей-сирот

Общество
Сегодня, 11:01
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Маленькие умельцы из Челябинска создали новогодние чудо-открытки для воспитанников детских домов.

Ребята, занимающиеся скрапбукингом под руководством педагога филиала дворца пионеров и школьников имени Крупской Анны Ильиной, приняли участие во всероссийском благотворительном проекте «НеВидимые дети». Своими руками ребята создали полсотни оригинальных открыток, чтобы поздравить сверстников из детских домов с Новым годом.

Программа «Скрапбукинг для детей» открылась в филиале ДПШ в этом учебном году и реализуется на базе академического лицея №95. Педагог Анна Ильина помогает ученикам начальных классов создавать открытки, альбомы, коробочки и предметы интерьера из бумаги. За два месяца ребята постигли основы мастерства и решили поделиться своим творчеством с теми, кто обделён вниманием и любовью.

Как отмечают во дворце пионеров и школьников, ученики очень ответственно подошли к работе: тщательно выбирали цвета, персонажей и декор для каждой открытки. На яркие странички ребята приклеили автомобили с новогодними елями в кузове, лисичек в тёплых шарфах, синичек на сосновых ветках, оленей в забавных колпачках и зайчиков с бубенчиками и написали детям, оставшимся без попечения родителей, много теплых слов.

Все добрые послания педагог Анна Ильина собрала в один большой конверт и отправила организаторам проекта в Санкт-Петербург. Новогодние открытки ручной работы станут отличным дополнением к подаркам для детей-сирот.

 

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