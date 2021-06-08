Малорик и чеплашка из Челябинской области попали в поле зрения аналитиков Яндекса

Ко Дню русского языка аналитики Яндекса изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов страны. Для этого были проанализированы публикации и комментарии пользователей Яндекс.Дзена, а потом совместно с лингвистами из Института русского языка имени Виноградова отобраны самые интересные слова.

Например, из слов, характерных для Челябинской области, в список попали малорик (умница, молодец), чеплашка (посуда), окарать, чечка, а также выражение «на божничку».

Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причём часто это регионы-соседи, что неудивительно. Например, слово шушлайка (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) - на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово темпер (сокращённое температура).

Аналитики Яндекса также отметили слова - региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками. А стирательную резинку (ластик) — стёркой и стирашкой. Вот ещё несколько примеров синонимов

В этом году Яндекс публикует не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные, которые можно скачать здесь. Студенты-лингвисты могут опираться на них в своих учебных работах.

«История Яндекса напрямую связана с русским языком. Мы создали свой поисковик, Алису и другие сервисы, опираясь на знание законов языка и прежде всего - его морфологию. Русский язык постоянно развивается, и мы регулярно проводим исследования и участвуем в просветительских проектах, чтобы зафиксировать эти изменения. Результатами мы делимся с пользователями и лингвистами», - отметила генеральный директор Яндекс в России Елена Бунина.

Помимо исследования, в Яндексе сделали тест, позволяющий проверить свою языковую интуицию и заодно узнать, чем туган отличается от бадлона, что значит мантулить и кто такой пруль.