Малые населенные пункты Челябинской области обеспечат устойчивой сотовой связью

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок предоставления субсидий на развитие инфраструктуры связи в 2022-2024 года субсидий.

Соответствующее постановление правительства, подписанное главой региона, размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его офцциального опубликования, кроме пункта 23 (он вступит в ситу с первого января 2023 года).

Как уточнили в пресс-служба правительства области, операторам и интернет-провайдерам, построившим сети связи в населенных пунктах из утвержденного перечня, могут быть возмещены до 90% понесенных затрат. На эти цели будет ежегодно выделяться из областного бюджета 20 миллионов рублей.

В постановлении прописан перечень населенных пунктов, в которых необходимо создание (модернизация) сетей подвижной радиотелефонной связи.

Сейчас в списке нуждающихся 665 деревень и поселков, где нет сотовой связи, и 445 населенных пунктов, где нет доступа к сети Интернет (во втором случае число жителей в таких населенных пунктах не превышает 250 человек).

С 25 апреля до 31 мая 2022 года пройдет отбор получателей субсидии на основании заявок от операторов. Если будет израсходованы не все предусмотренные в бюджете средства, то еще один отбор состоится с 20 октября по 21 ноября текущего года.

Региональная программа по субсидированию операторов связи действует на Южном Урале пятый год. За четыре года более 45 тысяч жителей в 84 населенных пунктах Челябинской области получили качественную мобильную связь и доступ к Интернету