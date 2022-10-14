Маркетинговая служба ММК отмечает 30-летие

Маркетинговая служба Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), являющаяся важнейшим звеном сбытовой политики предприятия, сегодня, 14 октября, отмечает 30-летие.

Отдел маркетинга в составе управления ММК был создан в этот день в 1992 году «для целенаправленного изучения и овладения рынками сбыта продукции комбината».

За три десятилетия маркетинговая служба ПАО «ММК» непрерывно совершенствовалась, развиваясь в реалиях современной рыночной экономики и адаптируясь к изменяющимся условиям рыночной среды. Со временем отдел маркетинга был преобразован в управление, а функционал и сфера ответственности службы маркетинга заметно расширились и теперь включают не только формирование ценовой и торговой политики ММК в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но и анализ деятельности предприятия в сравнении с конкурентами, а также обеспечение эффективности продаж комбината и других обществ Группы ПАО «ММК».

Из недавних примеров – Лысьвенский металлургический завод, с вхождением которого в состав Группы в обязанностях управления маркетинга появились ценообразование и обеспечение эффективности продаж ООО «ММК-ЛМЗ».

Управление маркетинга участвует в большинстве проектов по развитию процессов продаж и продвижения металлопродукции Группы ПАО «ММК» и цифровизации, реализуемых службами, подчиненными заместителю генерального директора по продажам. Принятая стратегия развития Группы ММК на период до 2025 года предполагает реализацию стратегических инициатив «Совершенный портфель продукции» и «Фокус на клиента», в рамках которых ведется работа по улучшению сервиса для клиента и поиск перспективных направлений развития и сохранения лидерства ПАО «ММК» на рынке. И во всех этих процессах самым активным образом участвует управление маркетинга.

Создана группа объемного и календарного планирования, на которую возложена вся работа служб, подчинённых заместителю генерального директора по продажам, по подготовке плана продаж. При участии управления маркетинга на комбинате была создана в рамках реализации концепции Just In Time (точно в срок) автоматизированная система оперативно-календарного планирования производства ПАО «ММК» (АС ОКПП), которая сделала возможным расчет даты отгрузки в момент приема заказов с точностью, устраивающей обе стороны процесса; формирование графика производства и отгрузки заказа как для клиента, так и для производственного персонала; создание портала клиента, где он может видеть всю интересующую его информацию, а также отслеживать продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн. Результатом внедрения АС ОКПП стала полная цифровая трансформация процесса управления производством на предприятии.

«В состав управления маркетинга вошел офис технической поддержки, что позволило активнее развивать сервисы для клиентов, в том числе по претензионной работе. Были разработаны и внедрены процедуры согласования и мониторинга уровней несоответствий по качеству с последующим перераспределением данных показателей на производственные структурные подразделения для своевременного реагирования на текущие проблемы и разработки корректирующих действий», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Интеграция группы технической поддержки в состав УМ позволило улучшить взаимодействие между ММК и клиентами через современные способы коммуникации по вопросам качества поставляемого металлопроката. Повысилась скорость реагирования на проблемы клиентов РФ и зарубежья, выработана стратегия индивидуального подхода к проблеме клиента и развитие отношений на перспективу.

Также была внедрена система по формированию и мониторингу отчетов 8D и карт KD (форматы разработки корректирующих действий).

Все это привело к повышению качества поставляемой продукции, а также более полному удовлетворению потребностей клиентов.

В рамках общемировой тенденции на рост онлайн-продаж был разработан и запущен в эксплуатацию с апреля 2021 года корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» - современный и удобный цифровой сервис для покупки и оформления доставки продукции, который значительно увеличил долю онлайн-продаж компании и позволит сократить цепочку движения продукции от производителя до конечного клиента. В настоящее время на электронной площадке представлена продукция ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». С запуска проекта по текущий момент зарегистрировано около 5800 пользователей.

Коллектив управления маркетинга насчитывает сорок человек, средний возраст сотрудников – 41 год. Все они высококвалифицированные профессионалы, способных решать любые, самые сложные задачи в своей сфере. Работники управления не только отличные сотрудники, успешно выполняющие свои функции, но и люди, ведущие активный, здоровый образ жизни. Среди них участники нового социального проекта ПАО «ММК» по популяризации здорового образа жизни «Лидеры здоровья», а также участники Парижского полумарафона и Магнитогорского полумарафона «Азия-Европа». Четыре сотрудника управления имеют золотые значки ГТО.

ФОТО: ММК