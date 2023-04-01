01.04.2023
Психологи ЧелГУ знают, как сделать общение супругов более гармоничным
01.04.2023
Маршрут №174 «Копейск – Челябинск» больше не работает
01.04.2023
Юный шпажист стал чемпионом всероссийских состязаний во Владикавказе
01.04.2023
Селян из Брединского района спасли от большой воды
01.04.2023
В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты
01.04.2023
ГИБДД озвучила тревожную статистику аварий на трассе Челябинск – Троицк
Маршрут №174 «Копейск – Челябинск» больше не работает
Южноуральцам предлагают альтернативу за 38 рублей вместо 45-ти
01.04.2023
В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты
27.12.2022
В Челябинске запускается новый автобусный маршрут
26.10.2022
В Челябинске и Копейске названы худшие автобусные маршруты
25.10.2022
В Челябинске проблемный автобусный маршрут №77 переводят на регулируемый тариф
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023