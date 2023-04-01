Маршрут №174 «Копейск – Челябинск» больше не работает

С субботы, первого апреля, отменен маршрут №174 нерегулируемого тарифа «Копейск (станция Потанино) — Челябинск (железнодорожный вокзал)».

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в последнее время 174-й маршрут обслуживали два автобуса, выходившие на линию с интервалом от сорока минут. Перевозчик обслуживать маршрут отказался.

Поездки в Челябинск со станции Потанина можно совершать за 38 рублей (вместо 45-ти на 174-м маршруте) по транспортной карте, пересаживаясь с автобуса №5 «Потанино - автовокзал Копейска» на автобус №123, который ходит каждые 10-15 минут.

«Билет по транспортной карте на автобусе №5 стоит 25 рублей. При пересадке на №123-й с транспортной карты спишется еще 13», - отмечает «Челябинский общественный транспорт».

При поездке из Челябинска стоимость билета по транспортной карте на автобусе №123 составляет 33 рубля. При пересадке на пятый автобус с транспортной карты спишется еще пять – итого тоже 38 рублей.

Транспортные карты можно купить в пунктах продажи Челябинска. Ближайший - «ЧКПЗ» (Копейское шоссе, 1Г). С пятого апреля приобрести карты можно будет в трех отделениях «Челябинвестбанка» Копейска.

Кроме того, ведется работа по открытию пункта продажи и пополнения на копейском автовокзале.