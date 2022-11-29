Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет

Челябинские перевозчики просят пассажиров переводить им деньги за проезд на личный счет, не принимая оплату банковскими картами.

Кроме того, водители маршруток подчас открывают перед горожанами не все двери – «забывают» либо о задней, либо о передней.

Третье основное нарушение, выявленное при проверках качества перевозок в столице Южного Урала, - внутренние повреждения салонов транспортных средств, в которых едут люди.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в ходе проверочных мероприятий, проведенных в период с 14-го по 25-е ноября, было проверено 174 транспортных средства и наложено штрафов на сумму свыше двухсот тысяч рублей.

Отдел контрольно-ревизионной работы регионального миндортранса ежедневно отрабатывает свыше десяти обращений граждан, и поэтому количество проверочных мероприятий постоянно растет.

Каждое обращение тщательно проверяют с использованием фото- и видеофиксации. Перевозчикам по результатам выявленных нарушений выставляют штрафные санкции - в соответствии с заключенными государственными контрактами.