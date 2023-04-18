Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей

В Южно-Уральском государственном университете в 12 часов 23 апреля состоится День открытых дверей, на котором абитуриентам и их родителям расскажут самую актуальную информацию о приемной кампании 2023 года.

Гостей университета ждет очень насыщенная программа: абитуриенты смогут принять участие в хакатонах профессий, а также в мастер-классах ведущих экспертов в сфере Единого государственного экзамена.

Для родителей абитуриентов в рамках Дня открытых дверей пройдут встречи с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ, а также серия консультаций по льготному и целевому поступлению в университет. У участников будет уникальная возможность задать любые интересующие вопросы о поступлении и ходе приемной кампании и получить на них самые актуальные и компетентные ответы.

ЮУрГУ ждет абитуриентов и их родителей в полдень 23 апреля по адресу: проспект Ленина, 76 (главный учебный корпус вуза).

«Встречаем вас с 11:30 до 11:55 на первом этаже главного корпуса, после чего волонтеры проводят участников по кабинетам согласно программе. Предварительная запись не требуется, вход свободный», - отмечают в ЮУрГУ.

Официальный сайт ЮУрГУ;

«ЮУрГУ News» в Telegram;

Абитуриент ЮУрГУ в VK;

сайт олимпиады «Звезда»;

Центр развития карьеры: (351) 267-91-47;

приемная комиссия: 8 800 300-00-55 (звонок по УрФО бесплатный);

e-mail для общих вопросов: prkom@susu.ru.