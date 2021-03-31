Матвиенко: Челябинцы жалуются на засилие маршруточной мафии

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко рассказала губернатору Челябинской области о «маршруточной мафии» в регионе и устаревшем общественном транспорте, который жители называют «ведром с гвоздями».

«Я перед каждым Днем субъекта очень внимательно изучаю, что пишут в социальных сетях - о руководстве региона, какие проблемы волнуют людей, что пишут СМИ. Поэтому погружена, в том числе, и в медийную картинку», - рассказала Валентина Матвиенко на заседании Верхней палаты парламента в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». В заседании принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он презентовал сенаторам Южный Урал.

Часть проблем, о которых пишут СМИ и жители в соцсетях, глава Верхней палаты парламента и губернатор уже обсудили в ходе личной встречи.

Но есть и еще одна, которая очень волнует людей волнует. «Словами людей скажу. Не мое мнение. Люди в Челябинске жалуются на засилие, так называемой, маршруточной мафии, - поделилась глава Совфеда с губернатором. - Не знаю, есть там мафия или нет, но люди говорят – маршруточная мафия».

Горожане жалуются и на устаревший автобусный и троллейбусный парк. По словам спикера СФ, это недопустимо в седьмом по численности городе России. Челябинску нужно покупать современный общественный транспорт.

Валентина Матвиенко подчеркнула, привлечение частного бизнеса к пассажирским перевозкам – это хорошо. Но им надо ставить жесткие условия. «Они идут на конкурс, выигрывают конкурсы, а возят людей на автобусах… я не знаю, как в ведрах с гвоздями», - возмутилась спикер.

Валентина Матвиенко потребовала более строго подходить к победителям конкурсов, которые претендуют на перевозку населения в Челябинске, не допускать на линию устаревший транспорт и заняться обновлением трамвайного и троллейбусного парков.

Глава Совфеда также порекомендовала создавать в сфере пассажирских перевозок конкурентную среду, не позволять перевозчикам повышать бесконтрольно тарифы (они должны быть экономически обоснованы) и переходить на экологический транспорт, чтобы уменьшать вредные выбросы в атмосферу.

На заседании зашла речь и о челябинском метро, которое пытались построить уже много лет, но в итоге все заморозили. «Эту тему тоже надо продвигать», - заявила Валентина Матвиенко и пообещала федеральную поддержку в решение этих проблем.