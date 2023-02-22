МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги

В некоторых регионах России в эфире радиостанций прозвучало сообщение: «Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие». МЧС предупреждает, что это недостоверная информация, появившаяся в результате хакерской атаки на сервера.

Как пояснили в МЧС РФ, в результате хакерской атаки, проведенной неизвестными лицами, был осеществлен взлом серверов ряда коммерческих радиостанций и в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

«Опубликованная информация является недостоверной», - пояснили жителям.

В Челябинской области по данному факту региональным управлением ФСБ организована проверка.

Россиян просят доверять только сообщениям из официальных источников.