Медали «За любовь и верность» вручат южноуральским юбилярам семейной жизни

Накануне Дня семьи, любви и верности в Челябинской области вручат медали «За любовь и верность» юбилярам семейной жизни.

В России с 2008 года отмечают удивительный и светлый праздник День семьи, любви и верности восьмого июля, который тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Он берёт свое начало в середине XVI века, когда Русская православная церковь причислила супругов к лику святых, а официально этот праздник установлен в России указом Президента от 28 июня 2022 года

По ставшей уже хорошей традиции, в Челябинской области накануне этого праздника, состоится чествование юбиляров семейной жизни с вручением медалей «За любовь и верность»

Это общественная награда, учреждённая организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, такой награды уже удостоены 770 супружеских пар региона.

В этом году ещё 75 получат медаль, которая будет вручаться во всех муниципалитетах области. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пятого июля на торжественном мероприятии, посвящённом этому празднику вручит 14 медалей.

СПРАВКА

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой. Ей награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.