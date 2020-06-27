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Медикам Челябинской области вручили награды за большой вклад в борьбу с коронавирусом

Общество
Сегодня, 00:12
Автор: 
Олеся Денисова

Сегодня, 26 июня, в минздраве Челябинской области чествовали медицинских работников, обладателей государственных наград.

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.

«Наши медицинские работники профессионально и самоотверженно борются за жизни пациентов в условиях распространения короновирусной инфекции. Государственные награды – достойная оценка их нелегкого труда», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником.

«Вы - одни из лучших представителей медицинской профессии не только в Челябинской области, но и в Российской Федерации, - поздравил врачей, отмеченных наградами, министр здравоохранения области Юрий Семенов. - Мы знаем лично лауреатов и Ваш многолетний добросовестный труд на благо всех жителей региона. Вы всегда находитесь на боевом посту и всегда подставите свое плечо коллегам, в любое время дня и ночи проконсультируете и дадите рекомендации по лечению. Спасибо Вам!».

 

Среди награжденных Орденом Пирогова:

- Екатерина Александровна Стенько - заведующая инфекционным отделением № 1 - врач - инфекционист МАУЗ «Городская клиническая больница № 8» (в здравоохранении 38 лет): «Для меня эта новость была неожиданной. Я узнала в день медработника, 21 июня. И я обрадовалась, и семья обрадовалась».

- Наталья Петровна Ревель – Муроз – главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук, заведующая пульмонологическим отделением - врач - пульмонолог, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» (свыше 20 лет в медицине). «Меня начали поздравлять с самого утра, посыпались звонки, поздравления друзей. Потом, когда прислали указ, все поняла. Награда учреждена впервые. Я испытала радость от того, что обратили внимание на работу врачей, ведь я работаю не одна», - рассказала Наталья Петровна.

- Ольга Игоревна Сагалова – главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области, доктор медицинских наук, заведующая инфекционным отделением Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ (37 лет в медицине). «Позвонила с утра подруга и сказала, что меня наградили. Потом друзья прислали сам указ. Для меня это было символично, поскольку я закончила Второй московский мединститут имени Пирогова. Наверное, это знак. Родные папа, мама, сестра живут на Украине. Сын и муж поздравили словесно. Потом, когда можно будет, вместе соберемся всей семьей, отметим», - поделилась Ольга Игоревна.

- Елена Федоровна Кутрова - врач - эпидемиолог ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» (работает в здравоохранении 20 лет). «Мне первой сообщили коллеги в День медицинского работника. Друзья поздравили дистанционно, по телефону», - отметила Елена Федоровна.

- Алексей Арнольдович Астахов – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (стаж работы 28 лет). «Я узнал не так давно, накануне опубликования указа. Был смущен этим вниманием. Считаю, что медицинские работники по праву заслуживают всяческих похвал и поощрений, поскольку сотни реаниматологов-анестезиологов в ежедневном режиме трудятся на пределе всех своих физических возможностей», - рассказал Алексей Арнольдович.

Медалью Луки Крымского награждена Татьяна Борисовна Миронова - старшая медицинская сестра МАУЗ «Городская клиническая больница № 8» (в здравоохранении свыше 30 лет).

«Мне позвонила заведующая и поздравила. Я не ожидала. Дети сказали, что заслужила, родственники были рады. Я еще не осознала, потому что все для меня в штатном режиме. Ничего не изменилось, работаем так же, как и до этого, с полной отдачей сил», рассказала Татьяна Борисовна.

Всего награждено 80 медицинских работников Челябинской области, в том числе 26 - почетной грамотой президента РФ, 46 - благодарностью Президента РФ. Также медики отмечены грамотами министерства здравоохранения РФ и Челябинской области.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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