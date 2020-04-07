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Медики Челябинской области получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию

Общество
Сегодня, 12:36
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область получила 129 миллионов из федерального бюджета на стимулирующие выплаты для медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи пациентам из групп риска по коронавирусной инфекции.

Как ранее анонсировал губернатор Алексей Текслер дополнительные выплаты к федеральным доплатам получат врачи, средний и младший медицинский персонал, кто непосредственно работает с коронавирусом COVID-19, и, соответственно, те группы риска, которые также могут быть подвержены заражению. Это и первичное звено, и скорая медицинская помощь.

 

«Доплаты достаточно существенные», – уточнила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Доплаты врачам, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой опасной инфекцией, составят около 100 процентов от среднемесячного дохода врача, среднего медицинского персонала – 50 процентов, младшего медицинского персонала - 30 процентов.

Врачам скорой помощи, которые будут работать с пациентами с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, предусмотрена доплата в размере 80% от среднемесячного дохода. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры, медсестры, сестры-анестезисты), составят 40%. Фельдшеры (медсестры), работающие на приеме вызовов скорой и передаче их выездным бригадам, а также водители, санитары могут рассчитывать на 20%-ную надбавку.

Аналогичные доплаты положены сотрудникам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: врачам (инфекционистам, пульмонологам, ВОП, педиатрам, терапевтам, в том числе участковым) – 80% от средней зарплаты по региону, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%.

Эти деньги будут выплачены в дополнение к инициированным Алексеем Текслером региональным мерам поддержки медиков, занимающихся выявлением и работой с зараженными коронавирусом. Уже в марте медработники получат процентные стимулирующие выплаты за счет областного бюджета.

На региональную доплату смогут претендовать также как водители, лаборанты, биологи, врачи функциональной диагностики и прочий персонал, работающий на госпитальных базах региона.

Кроме того, региональное отделение ФОМС в Челябинской области откорректировало порядок финансирования медицинских организаций. «В целях оплаты медицинской помощи, оказанной пациентам с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, вводятся отдельные тарифы для случаев легкого и тяжелого течения заболевания», - уточнили в фонде.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Ирина Гехт
доплаты медикам
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