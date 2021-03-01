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Медсообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области по ВПЧ-вакцинации

Союз педиатров России и научное медицинское сообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области за организацию гендерно-нейтральной программы по вакцинации детей против папилломавирусной инфекции на территории региона в 2020 году.

Союз педиатров России выразил глубокую признательность и благодарность первому заместителю губернатора региона Ирине Гехт.

«Данная программа – единственная в Российской Федерации, отвечающая постулатам международного медицинского сообщества и соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения через реализацию гендерно-нейтрального подхода к вакцинации и беспрецедентного охвата в 70% целевой возрастной когорты (девочки и мальчики 12-летнего возраста)», - говорится в письме, подписанном президентом Общероссийской Общественной организации «Союз педиатров России», главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава России, академиком РАН Лейлой Намазовой-Барановой.

Программа ВПЧ-вакцинации была организована в регионе в максимально сжатые сроки. Этому способствовала высокоорганизованная профессиональная работа правительства и министерства здравоохранения области, подчеркивают в Союзе. Для реализации программы область единственная в России сумела наладить эффективное взаимодействие между минздравом и минобром.

«Продолжение реализации программы на территории Челябинской области и расширение когорт детей, подлежащих гендерно-нейтральной вакцинации, внесет неоценимый вклад в реализацию национальных целей и стратегических задач, стоящих перед страной и обозначенных Указами президента РФ, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации в области», - говорится в письме.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт напомнила, что в регионе год назад была начата вакцинация девочек и мальчиков от ВПЧ. По ее словам, это вызвало горячую поддержку в медицинском сообществе.

«В нескольких регионах России вакцинируют только девочек. Мы же решили, обсудив с экспертным сообществом, включить и мальчиков, поскольку для них ВПЧ является триггером ряда онкологических новообразований. И такая практика единственная в России», - пояснила Ирина Альфредовна.

Напомним, несколько лет назад Челябинская область была выбрана для проведения исследования здоровья детей. Его проводила Европейская педиатрическая ассоциация (EPA-UNEPSA). Властям были даны рекомендации по развитию детского здравоохранения с учетом выявленных особенностей и были приняты ряд мер по комплексному решению обозначенных задач.

Плановая иммунизация от ВПЧ-инфекции детей в возрасте 12-ти стартовала на Южном Урале первого сентября 2020 года. Она проводилась по схеме вакцинации (0-6 месяцев) согласно приказу областного минздрава №1241 от 27-го июля 2020-го года.

Минздрав приобрел вакцину против вируса папилломы человека «Гардасил» (производитель Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерланды).

Прививки от ВПЧ-инфекции - добровольные. Родителям 12-летних южноуральских школьников раздавали анкеты. Мамы и папы могли как согласиться на вакцинацию своего ребенка, так и отказаться от нее.