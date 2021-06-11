МегаФон назвал любимые смартфоны южноуральцев

Жители Челябинской области, являющиеся абонентами МегаФона, пользуются огромным количеством (более чем пятью тысячами 800-тами) моделей сотовых телефонов.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, 83 процента устройств (от общего ассортимента) поддерживает скоростной интернет четвертого поколения (4G). Таковы результаты исследования, проведенного оператором на основе обезличенных данных Big Data.

Еще одним интересным фактом, озвученным МегаФоном, является то, что свыше 77-ми процентов гаджетов в регионе работает по технологии VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать, не прерывая интернет-сессии. Уже более половины бесед проходят в таком формате.

Каждый пятый южноуралец пользуется смартфоном Samsung или Huawei, каждый седьмой – Xiaomi, и только каждый десятый – Apple. Соответственно, самой популярной в Челябинской области операционной системой для смартфонов является Android.

«Работая удаленно, южноуральцы стали больше качать и чаще раздавать мобильный трафик с телефона на ноутбуки. В среднем на одного пользователя смартфона приходится уже 16 ГБ в месяц. Помогает в этом наша масштабная сеть и самый быстрый интернет в регионе», - рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

ТОП-5 смартфонов, которые чаще всего используют челябинцы для выхода в интернет:

• HTC HD7

• Samsung Galaxy Premier

• Apple iPhone 12

• Nokia Lumia 520

• Huawei Honor 20S

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G, которая еще не запущена в коммерческую эксплуатацию в России. Такими гаджетами уже обзавелись 720 южноуральцев. Мужчины покупают подобные устройства почти в два раза чаще женщин. В ТОП-3 таких смартфонов вошли Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Honor 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Lite.

Есть на Южном Урале и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310, а также Samsung C100. В регионе насчитываются свыше двух тысяч владельцев таких телефонов. В список к тому же попали Siemens S65 и Ericsson T28s.

В компании МегаФон отмечают, что любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста: самому молодому пользователю, обладателю одного из гаджета прошлого века - всего 18 лет.