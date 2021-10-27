Мэрия Миасса ответила жителям Нижнего Атляна, которые пожаловались Текслеру на жизнь без воды

Жители поселка Нижний Атлян Миасского городского округа (Челябинская область), уставшие жить без холодной воды, пожаловались на бездействие администрации муниципалитета главе региона.

Напомним, видеообращение было опубликовано в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте 25-го октября.

Жители поселка сообщили губернатору Челябинской области о том, что воды в их домах просто-напросто нет, и отсутствие ее – явление постоянное, а не временное.

Люди пожаловались, что из администрации Миасса получают только обещания и отписки, а глава города Григорий Тонких за два года так и не доехал до Нижнего Атляна (к слову, в телеграм-канале «Глав.Индекс» на этой неделе появилась информация о снижении рейтинга данного главы).

Тем временем, городские власти заявили, что вопрос обеспечения холодным водоснабжением жителей поселка находится на контроле в администрации Миасса и что мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения Нижнего Атляна включены в муниципальную программу «Чистая вода» на 2024-й год (то есть населению придется потерпеть еще пару-тройку лет).

«Источник централизованного водоснабжения в указанном поселке располагается на территории ФКУ «Колония-поселение №7» ГУФСИН России по Челябинской области. Проблема заключается, скорее, не в отсутствии воды, а в том, что в сети не всегда достаточно напора для ее подачи», - отметили в администрации Миасса, добавив, что «само население не оплачивает услугу за потребление воды в связи с отсутствием договоров с колонией, которые могут быть заключены ею только после получения лицензии на водопользование для нужд потребителей».

«В данный момент у исправительного учреждения имеется лишь лицензия для собственных нужд», - рассказали в администрации Миасского городского округа.

Тем временем, в ГУФСИН России по Челябинской области сообщили следующее: «Водоснабжение колонии-поселения №7 осуществляется от двух скважин, находящихся на балансе учреждения. Объем скважин рассчитан только на водоснабжение колонии. Технической возможности на поставку воды населению поселка в полном объеме у КП-7 нет».