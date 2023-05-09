09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
09.05.2023
Над Челябинской областью подняли Знамя Победы
09.05.2023
В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей
09.05.2023
«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип
09.05.2023
Итальянский журналист и писатель – о дальнейшей судьбе Европы
09.05.2023
Краски челябинских художников – о жизни и Победе
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
05.05.2023
В Челябинске до первого июля закроют движение по переулку Молодежный
03.05.2023
В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы
02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023