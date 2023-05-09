Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая

В Челябинске с восьми часов утра среды, десятого мая, ограничат движение транспорта по проспекту Ленина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать на участке улицы в районе домов №29 и №34 (по крайним правым полосам) до 20 часов 22 июня.

В этот период здесь будут ремонтировать водовод.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.