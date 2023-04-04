Места Силы: экстрасенсы из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ о собственных местах силы

В кинематографе можно часто увидеть героев, которые в трудные моменты посещают особенные для себя места, наполняющие их энергией. В реальной жизни у каждого есть своя точка опоры: живописная река, родной дом или любимое кафе. Можно почувствовать наполнение позитивными эмоциями в абсолютно разной обстановке, главное – это работает. В этом материале от телеканала ТНТ собраны места силы сильнейших экстрасенсов России, которые как никто знают толк в восполнении энергии.

Надежда Шевченко, финалист 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов»:

«Как такового, одного места силы у меня нет. Я бываю много где, но всё зависит от энергетики места. Если я ощущаю мощный, восходящий поток, то заряжаюсь этим внутренним светом. Из недавних поездок на меня произвел впечатление Валдай (Новгородская область). Там много мест с положительной энергетикой, от которой можно подзарядиться. Его так и называют: «Рай-Валдай!» Природа, озеро Валдай, купели, раньше там были капища (святилища). Есть место омовения Макоши, которая дарует беременность всем желающим, Иверский монастырь, который оставляет хорошее послевкусие. Это сама Мать Природа, которая говорит за себя».

Александр Шепс, победитель 14-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов»:

«Мои места силы формируются внезапно, а также являются следствием определённых эзотерических воздействий. «Место силы» является источником новых возможностей и абсолютной релаксации. Сознание приобретает равновесие и находятся новые пути решений. Остатки воспоминаний прошлого могут стать основным элементом, который активирует подобные места. Большинство людей забирают с мест силы какие-либо фрагменты, чтобы использовать их для ментальной связи!

Есть места силы доступные каждому, а есть сугубо индивидуальные. Их часто отмечают магической меткой или рунической вязью. Если кто-то совершает ритуал или обряд на чужом месте силы, он может искалечить жизнь целому роду, поэтому эзотерики очень трепетно относятся к своему выбору грядущего действа!

Одно из самых главных мест силы — это дом моих родителей, с ним связаны самые ценные воспоминания. А ещё это водопады: рядом с ними первородный элементаль Воды открывается во всей красе и слышит мысли всех, кто способен мыслить! У Водопада большинство минералов «автоматически перезаряжаются» и наполняются целебной энергией!»

Марьяна Романова ,финалист 21-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов»:

«У меня есть священный перекрёсток в Ярославской области — там я получила мое посвящение. И есть ещё одно шаманское место недалеко от Москвы, куда я хожу, чтобы дать Духам «обглодать» меня, если накопилось что-то лишнее и наполнить, если есть пустоты.»

Дмитрий Матвеев, победитель телешоу «Битва экстрасенсов 20 сезон»:

«Мое личное место силы — это лес в родном городе Тольятти. Когда я нахожусь в городе, то бегаю по нему днем, а ночью провожу свои практики. Это место, с которого начался мой путь по всем канонам славянского чернокнижия, и я до сих пор спустя много лет приношу туда дары, делаю ритуалы, или же просто прихожу медитировать.»

Олег Шепс, победитель 21-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов»:

«Моё место силы, это загородный дом нашей семьи, место, находящееся вдали от суеты, с красивой природой, чистым свежим воздухом, что само по себе уже неслабо заряжает. Дом стоит практически на берегу реки Волга, под Сызранью. Там, как нигде, я чувствую себя максимально расслабленно и свободно. На праздниках или просто выходных в доме часто собиралась вся семья и самые близкие друзья. С ним связано много хороших, ярких воспоминаний, которые наполняют энергией позитива и умиротворения.»

Влад Череватый, финалист телешоу «Битва экстрасенсов 22 сезон»:

У меня есть мест силы, оно находится там, где я раньше жил — в маленьком городе сельского типа Старобельске. Там есть кладбище, на котором я работал более 10 лет. И еще одно, которое находится в Москве. Так что кладбища и перекрестки – мои главные места силы.»

Больше таинственных лайфхаков можно увидеть в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» с 1 апреля в 19:30 на телеканале ТНТ. (16+)