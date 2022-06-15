Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в рамках благотворительной программы заключил договор с сообществом инвалидов-надомников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», теперь бригада из десяти человек с ограниченными возможностями здоровья ежемесячно будет изготавливать для нужд металлургов по одной тысяче полотенец и по две-три тысячи салфеток. Работа объединила целые семьи из разных городов Южного Урала – Челябинска, Копейска, Каслей и Златоуста. Ежегодно на благотворительные программы Челябинский цинковый завод направляет почти по 30 миллионов рублей. В 2022 году по итогам конкурса «Меняющие мир» предприятие стало победителем в номинации «Почетный благотворитель».

По словам руководителя сообщества инвалидов-надомников Навиля Назаренко, этот труд дарит не только удовольствие, он дает чувство защищенности и понимание того, что ты востребован и нужен. Полученная от сотрудничества с ЧЦЗ прибыль расходуется не только на

закупку сырья. На эти деньги инвалиды-надомники оказывают помощь друг другу – приобретают необходимые вещи, дорогостоящие лекарства, оплачивают услуги. Работа для людей с ограниченными возможностями является сейчас настоящим спасением.

«Верю, что поддержка социально незащищенных групп населения закрепится в нашем обществе общепринятой формулой поведения. А пока мы продолжим своими силами оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается, – заявил директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ» Константин Розенберг. – Очень ценно, что люди, которые в силу физических ограничений не могут нигде работать, получили возможность трудиться дома. Они шьют нужные в быту и востребованные сотрудниками завода вещи: салфетки, полотенца и рукавицы».