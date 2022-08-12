Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей

В Челябинске в понедельник, 15-го августа, стартует второй этап акарицидной обработки (при благоприятной погоде). Обработать от клещей планируется Тракторозаводский и Металлургический районы, сообщает пресс-служба мэрии.

В Металлургическом районе обработки запланированы на территории между домами №10, 12, 12-А по улице Комаровского и домами №53-А, 53-Б по шоссе Металлургов; площадке у дома №12 по улице Черкасской; территории леса вдоль улицы Орловской (барьерная обработка).

В Тракторозаводском районе это зеленая зона вдоль прибрежной полосы озера «Первое» вблизи пляжа «Чайка»; зеленая зона – «Мамин-сквер» по переулку Мамина 1-3; зеленая зона – Аллея Ветеранов – улица Героев Танкограда, 59; зеленая зона вблизи детского сада №82 (улица Южноуральская, 18); зеленая зона между переулками 3-й Бульварный и 1-й Бульварный; зеленая зона – Аллея имени Овчинникова (между домами №108-110 по улице Артиллерийская).

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Даты проведения могут быть изменены зависимости от погодных условий.

Власти Челябинска напоминают, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей, а лишь снижает риски нападений членистоногих.