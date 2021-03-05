Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области

Метель и снегопад добрались еще до одного муниципального образования Челябинской области - Нагайбакского района.
Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта области.
В настоящий момент непогода разгулялась в четырех районах. Ранее Миндортранс и ГИБДД настоятельно рекомендовали южноуральцам не выезжать на автомобильные дороги в Карталинском, Брединском и Кизильском районах.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.