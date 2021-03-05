Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги

Южноуральцев просят не ехать на юг без крайней необходимости

Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области

Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области

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Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области

Метель и снегопад добрались еще до одного муниципального образования Челябинской области - Нагайбакского района.

Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта области.

В настоящий момент непогода разгулялась в четырех районах. Ранее Миндортранс и ГИБДД настоятельно рекомендовали южноуральцам не выезжать на автомобильные дороги в Карталинском, Брединском и Кизильском районах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.