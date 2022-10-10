Миндортранс планирует закупить 74 трамвая для Челябинска

Государственное казенное учреждение «Центр организации закупок Челябинской области» объявило два тендера на поставку трамвайных вагонов для регионального центра.

Информация об электронных аукционах размещена на сайте госзакупки. Заказчик – министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Один тендер на поставку трамвайных вагонов объявлен шестого октября, второй тендер - седьмого октября. Заявки по первому и по второму принимаются по 24 октября, итоги планируется подвести 26 октября.

Начальная цена по первому аукционы – два миллиарда 442 миллиона рублей, по второму – три миллиарда 34 миллиона рублей.

Область намерена закупить 74 трамвайных вагона по цене максимум 74 миллиона рублей каждый, из них 33 трамвая – по первому тендеру, 41 – во второму

Дата начала исполнение обоих контрактов – первое января 2023 года, окончание – 31 декабря 2023 года.

Будут закуплены односторонние низкопольные вагоны, в каждом должно быть не менее 38 сидячих мест, а также места для инвалидов. Вагоны будут оборудованы вспомогательным посадочным устройством для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы.

Двери должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией при их открытии -закрытии, салоны трамваев - системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля.