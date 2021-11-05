05.11.2021
Минэкологии запустило конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора
05.11.2021
Южноуральцев предупреждают об опасности тонкого льда
05.11.2021
В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям
05.11.2021
Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад
05.11.2021
Пьяный челябинец, уходя от погони, протаранил припаркованные авто
05.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое ноября
Минэкологии запустило конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021