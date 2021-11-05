Минэкологии запустило конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора

В Челябинской области стартовал конкурс на лучшую елочную игрушку из вторсырья. Организаторами мероприятия выступает министерство экологии Челябинской области и министерство образования Челябинской области.

Цель данной акции развивать в детях бережное отношение к природе.

«Это творческое состязание призвано воспитать у граждан бережное и внимательно отношение к природе, раскрыть творческий потенциал детей и их родителей, показать, как можно преобразить вторичные материалы в яркое украшение», - сказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Работы на конкурс принимаются в виде фотографий до 15 ноября от обучающихся образовательных организаций в возрасте от пяти до 18 лет и педагогов, выполненных в пяти номинациях: «Стилизованная новогодняя елка», «Шар», «Снежинка», «Символ года», «Веселый снеговик», «Дед Мороз и Ко» или «Оригинальная елочная игрушка».

На региональный этап конкурса от каждого муниципального образования Челябинской области направляются конкурсные работы победителей муниципального этапа: не более одной работы в каждой номинации и категории; от государственных образовательных организаций Челябинской области направляются конкурсные работы победителей отборочного этапа: не более одной работы в каждой номинации и категории.

Для участия в региональном этапе руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области необходимо пройти регистрацию и прикрепить ссылку на папку в облачном хранилище (с общим доступом): заявку на участие, согласие на обработку персональных данных и фото конкурсной работы.

Итоги будут подведены до 25 декабря 2021 года. Победители и призеры получат ценные призы и подарки от организаторов и благотворителей.