Минэкологии ждет от южноуральцев предложений по строительству мусороперерабатывающих комплексов

Минэкологии Челябинской области ждет от жителей региона замечаний и предложений по теме строительства современных мусороперерабатывающих комплексов.

Свои комментарии южноуральцы могут отправить до 20-го октября на почту министерства: info@mineco174.ru, а также на почту рабочей группы по обращению с отходами при координационном совете по экологии при губернаторе Челябинской области: info@ecosovet74.ru.

Технические задания на проектирование и строительство двух объектов - мусороперерабатывающего комплекса в Калининском районе Челябинска по адресу: улица Северный Луч, 49 и комплекса по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в Сосновском районе (с подъездной дорогой вблизи деревни Чишма), на земельном участке не менее ста гектаров, - размещены здесь.

На этой неделе в Челябинске общественники совместно с первым заместителем министра экологии региона Яной Куприковой и руководителем управления по обращению с отходами минэкологии Юлией Жуковой обсудили технико-экономические показатели концессионных соглашений на территории Челябинского кластера, а также техническое задание на проектирование и строительство объектов мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов.

Участие в обсуждении приняли все участники рабочей группы, а также представители компаний «Лекап», «Террикон», АО «Управление отходами», ООО «Эко народный», ранее успешно реализовывавшие проекты современных мусороперерабатывающих комплексов.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, все участники заседания внесли предложения и замечания к техническому заданию по реализации мусороперерабатывающих комплексов на территории Челябинского кластера, которые будут проработаны в рамках рабочей группы.

На встрече было отмечено, что такие комплексы должны применять самые передовые технологии в переработке твердых коммунальных отходов.

Яна Куприкова заявила, что планируемые в Челябинском кластере инфраструктурные объекты должны будут перерабатывать около 250-ти тысячи тонн ТКО в год, с максимальным показателем извлечения вторсырья не менее 50-ти процентов. Этот показатель должен стать одним из лучших в России.

По ее словам, негативное воздействие на окружающую среду Урале будет снижено в разы.

«Наша цель, поставленная нацпроектом «Экология», - минимизация полигонного захоронения отходов и акцент на сортировку, переработку и утилизацию. Особое внимание необходимо уделять логистике, составляющей большую часть тарифа на вывоз мусора для населения, и не допускать его рост в долгосрочной перспективе за счет оптимизации расстояний транспортировки ТКО», - подчеркнула Куприкова.