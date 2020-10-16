ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Минэкологии ждет от южноуральцев предложений по строительству мусороперерабатывающих комплексов

Общество
Сегодня, 09:43
Размер текста

Минэкологии Челябинской области ждет от жителей региона замечаний и предложений по теме строительства современных мусороперерабатывающих комплексов.

Свои комментарии южноуральцы могут отправить до 20-го октября на почту министерства: info@mineco174.ru, а также на почту рабочей группы по обращению с отходами при координационном совете по экологии при губернаторе Челябинской области: info@ecosovet74.ru.

Технические задания на проектирование и строительство двух объектов - мусороперерабатывающего комплекса в Калининском районе Челябинска по адресу: улица Северный Луч, 49 и комплекса по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в Сосновском районе (с подъездной дорогой вблизи деревни Чишма), на земельном участке не менее ста гектаров, - размещены здесь.

На этой неделе в Челябинске общественники совместно с первым заместителем министра экологии региона Яной Куприковой и руководителем управления по обращению с отходами минэкологии Юлией Жуковой обсудили технико-экономические показатели концессионных соглашений на территории Челябинского кластера, а также техническое задание на проектирование и строительство объектов мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов.

Участие в обсуждении приняли все участники рабочей группы, а также представители компаний «Лекап», «Террикон», АО «Управление отходами», ООО «Эко народный», ранее успешно реализовывавшие проекты современных мусороперерабатывающих комплексов.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, все участники заседания внесли предложения и замечания к техническому заданию по реализации мусороперерабатывающих комплексов на территории Челябинского кластера, которые будут проработаны в рамках рабочей группы.

На встрече было отмечено, что такие комплексы должны применять самые передовые технологии в переработке твердых коммунальных отходов.

Яна Куприкова заявила, что планируемые в Челябинском кластере инфраструктурные объекты должны будут перерабатывать около 250-ти тысячи тонн ТКО в год, с максимальным показателем извлечения вторсырья не менее 50-ти процентов. Этот показатель должен стать одним из лучших в России.

По ее словам, негативное воздействие на окружающую среду Урале будет снижено в разы.

«Наша цель, поставленная нацпроектом «Экология», - минимизация полигонного захоронения отходов и акцент на сортировку, переработку и утилизацию. Особое внимание необходимо уделять логистике, составляющей большую часть тарифа на вывоз мусора для населения, и не допускать его рост в долгосрочной перспективе за счет оптимизации расстояний транспортировки ТКО», - подчеркнула Куприкова.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 17:41
Текслер призвал соблюдать санитарные правила
Вчера, 15:58
Транспортникам Челябинска, которые не проводят дезинфекцию машин, пригрозили лишением лицензии
Вчера, 15:38
На площади Революции Челябинска появятся деревья в вазонах
Вчера, 14:08
В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
Вчера, 13:53
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Вчера, 13:39
Власти Челябинска назвали торговлю на тротуаре в Тракторозаводском районе незаконной
Вчера, 13:25
Семь школ Челябинска откорректировали сроки осенних каникул
Вчера, 12:21
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Вчера, 12:11
После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление
Вчера, 12:10
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Общество
Вчера, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Общество
Вчера, 18:37
Кто в группе риска?
В Челябинской области стремительно растет число пневмоний
Новости
Вчера, 18:36
Среда обитания
Северо-запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная
Вчера, 17:12
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали крупного наркосбытчика
Вчера, 16:29
Происшествия
Челябинск входит в пятерку городов-миллионников по доле продаж контрафактных сигарет
Вчера, 16:06
Экономика
ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5 процента годовых
Вчера, 16:03
Экономика
Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных
Материалы рубрики
Вчера, 15:58
Общество
Транспортникам Челябинска, которые не проводят дезинфекцию машин, пригрозили лишением лицензии
Вчера, 15:38
Общество
На площади Революции Челябинска появятся деревья в вазонах
Вчера, 14:08
Общество
В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
Вчера, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Вчера, 12:21
Общество
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика