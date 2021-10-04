Минфин РФ: Челябинская область сохранила высокую долговую устойчивость в 2021 году

Челябинская область сохраняет свои позиции в группе территорий РФ с высоким уровнем долговой устойчивости, имеющих низкую нагрузку по заимствованиям и необременительные для бюджета платежи для их обслуживания и погашения.

Оценку долговой устойчивости субъектов РФ в 2021 году дало Министерство финансов России.

«Минфин России оценивает долговую устойчивость территорий с 2019 года. И Челябинская область изначально закрепилась в первой группе, – говорит министр финансов региона Андрей Пшеницын. – В этом году мы сохранили свои позиции, в том числе и потому, что можем динамично развиваться за счет собственных ресурсов и льготных бюджетных кредитов, не привлекая дорогие коммерческие заимствования и сохраняя задел на будущее, когда такие средства действительно могут понадобиться. Это очень взвешенная и принципиальная позиция губернатора Алексея Текслера, которая дает результат».

Согласно утвержденной методике, Минфин России оценивает регионы с применением следующих показателей: объем госдолга субъекта по отношению к собственным доходам, доля его расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов и годовая сумма платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам, сообщает пресс-служба минфина региона.

По результатам оценки, федеральное ведомство делит регионы на группы с высоким, средним и низким уровнями долговой устойчивости. В 2021 году в первую группу попал 41 субъект, во вторую – 40, в третью – 4.

Напомним, ранее аналогичную оценку Челябинской области присвоило агентство «РИА Рейтинг». Его аналитики также включили регион в число субъектов с высокой долговой устойчивостью, имеющих экономически безопасное отношение размера госдолга к собственным доходам.

Для справки:

По данным на первое сентября 2021 года государственный долг Челябинской области составил 25,3 миллиарда рублей. Бо́льшая часть госдолга приходится на реструктуризированные до 2029 года бюджетные кредиты и условные обязательства в виде госгарантий. Коммерческий долг региона минимален – не более 5% от собственных доходов.