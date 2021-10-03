Митрополит Алексий пояснил южноуральцам, что значит нести свой крест

В воскресенье, третьего октября, 2021 года митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в Богоявленском мужском монастыре областного центра.

В центре храма для поклонения был выставлен святой Крест. И владыка Алексий посвятил проповедь Честному Кресту.

«В Евангельском чтении сегодня Господь говорит нам о том, что мы должны взять свой Крест и последовать за ним. Что значит нести свой Крест? Выполнять ту волю, которую о нас разумеет Господь и с любовью и смирением благодарить Бога за всё, что происходит в нашей жизни, - подчеркнул правящий архиерей. - Не всегда на крестном пути бывают радости. Обычно он исполнен печали, болезней, многих трудов. Но мы знаем, что даже после распятия совершается воскресение. И эту радость жизни со Христом, утешение во Святом Духе, Господь дарует нам, если мы будем безропотно нести свой Крест и понимать, что всё в нашей жизни Господь делает для нашего спасения».

Храм Богоявленского монастыря освящён в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Недавно, 28 сентября, он отметил престольный праздник. В этот день, в 2000 году при большом стечении челябинцев, храм освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Мужская монашеская община возникла при храме на озере Смолино в 2015 году. Четвертого мая 2017 года Священный Синод учредил в Челябинске Богоявленский мужской монастырь. Был выстроен капитальный братский корпус, благоустроена уютная территория обители, есть детская площадка.

При монастыре работает социальная служба «Фавор». Пожилым, многодетным и малоимущим прихожанам раздают продуктовые наборы, помогают с вещами, организуют праздники для юных прихожан.

В обители действует и воскресная школа. Дети изучают Закон Божий, занимаются рукоделием. Для взрослых преподают основы церковнославянского языка и литургики.