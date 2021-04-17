Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске

В воскресенье, 18 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Григорий (Петров) проведет последнюю службу на Южном Урале. Перед отъездом из региона на новое место службы архипастырь встретился с губернатором Алексеем Текслером и его супругой Ириной.

«Последняя челябинская служба митрополита Григория состоится в воскресенье, 18 апреля, в 9 часов утра в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32), - сообщили в Челябинской епархии. - Архипастырь совершит Божественную литургию Недели пятой Великого поста и простится с духовенством и прихожанами.

Напомним, решением Священного Синода от 15 апреля 2021 года митрополит Григорий (Петров) переведен в Краснодар. Отныне он носит титул «митрополит Екатеринодарский и Кубанский».

Сегодня, 17 апреля, митрополит Григорий встретился с губернатором Алексеем Текслером и его супругой. Во встрече принял участие и настоятель Свято-Троицкого храма Челябинска, протоиерей отец Игорь Шестаков, который и разместил на своей странице фото.

Новым митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий (Орлов). В ближайшее время он будет возведен в сан митрополита.

Алексей Текслер поздравил епископа Алексия с назначением главой Челябинской митрополии.

«Вы известны как истовый и преданный служитель церкви. Назначение главой Челябинской митрополии стало признанием Ваших заслуг на ниве духовного служения и результатом Вашей плодотворной деятельности во имя возрождения и укрепления ценностей веры, добра, любви, уважения и согласия среди верующих и всех жителей Урала», – отметил губернатор в поздравлении.

Фото: Игорь Шестаков и Челябинская епархия