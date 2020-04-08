ММК готов во всеоружии противостоять эпидемии коронавируса

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) готов во всеоружии противостоять эпидемии коронавируса.

На предприятии четко выполняются мероприятия по дезинфекции и принимаются все необходимые меры в части ограничения численности сотрудников на промплощадке и соблюдения социальной дистанции.

Подводя итоги первой недели деятельности ПАО "ММК" в режиме повышенной готовности, генеральный директор комбината Павел Шиляев констатировал, что поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи не стали для него неожиданностью.

Все задания по официальному оформлению решений главы государства предприятием были выполнены. Кроме того, ММК оперативно разрабатывает собственные мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Так, на территории Магнитогорского металлургического комбината провели подготовку к дополнительной обработке мест массового скопления людей: проходных, пешеходных дорог, галерей и тоннелей, которая началась на ПАО "ММК" в понедельник, шестого апреля

Проходные комбината продолжают оснащать тепловизорами, которые помогут выявить работников с повышенной температурой.

Как сообщает газета "Магнитогорский металл", уже на этой неделе планируется оснастить тепловизорами все проходные комбината. После этого такие приборы становят на удаленных проходных Группы ПАО "ММК", в том числе на территории цементно-огнеупорного завода и ОАО "ММК-Метиз".

Также Павел Шиляев рассказал, что смены в производственных подразделениях теперь начинаются в разное время, благодаря чему люди приходят на работу в разное время - это снижает интенсивность движения на проходных.

"В качестве логичного продолжения этих мер мы проработали с городской администрацией вопрос обеспечения работников общественным транспортом в соответствии с нашими новыми графиками - я имею в виду, в первую очередь, трамваи", - отметил Павел Шиляев.

Он подчеркнул, что наряду с принимаемыми мерами по обеспечению безопасности сотрудников для компании очень важно сохранить стабильный ритм работы производства.