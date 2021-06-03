ММК и FORTUM будут вместе снижать «углеродный след»

ММК (Магнитогорск, Челябинская область) и энергетический концерн FORTUM договорились о сотрудничестве в сфере декарбонизации.

Меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики стороны подписали сегодня, третьего июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и исполнительный вице-президент корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в соглашении зафиксировано намерение ПАО «ММК» использовать «зеленую» энергию, производимую российским подразделением Fortum и его совместными предприятиями на принадлежащих им ветряных и солнечных электростанциях. В России Fortum напрямую или через СП владеет крупнейшим портфелем в области ветровой и солнечной энергетики, объем которого превышает 2 ГВт. Использование в производственных процессах электроэнергии из чистых и возобновляемых источников позволит ММК снизить «углеродный след» своей продукции.

Комментируя подписание соглашения, Павел Шиляев заявил, что «снижение «углеродного следа» – одна из главных задач, стоящих сегодня перед черной металлургией».

«ММК как ответственная и современная компания с каждым годом сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу, наша цель – к 2025 году снизить объем выброса CO2 на 2,2 миллиона тонн и достичь показателя удельного выброса СО2 1,8 т/т. Уверен, что сотрудничество с Fortum, крупнейшей компанией в области зеленой энергетики в России, позволит нам ускориться на пути к этой цели», - отметил Павел Шиляев.

Александр Чуваев, в свою очередь, заметил, что благодаря сотрудничеству с его компанией ММК получит возможность снижать «углеродный след» своей продукции и соответствовать растущим экологическим стандартам.