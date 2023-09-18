ММК и «Притяжение» стали лауреатами премии «Твердые знаки»

ПАО «ММК» и городской курорт Магнитогорска «Притяжение» - в числе лауреатов премии «Твердые знаки» издания «Ъ-Южный Урал», награждение которых состоялось в Челябинске.

В этом году церемония вручения премии, целью которой является выявление и поощрение организаций, реализовавших наиболее эффективные бизнес-проекты и проявившие лидерство в своих отраслях, проходила в Челябинске во второй раз.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, критерием определения номинантов и лауреатов стало количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитывались материалы, опубликованные в период с первого августа 2021-го по 31 июля 2023 года.

Победители определялись в шести номинациях. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» стало лауреатом премии в номинации «Кадровый ответ», где отмечаются компании, внедрившие эффективные решения остро стоящей перед всем рынком труда проблемы нехватки персонала и ставшие благодаря этому ньюсмейкерами «Коммерсанта» и других изданий.

В номинации «Знаковый объект» отмечаются инициаторы новых пространств, зданий и сооружений, создаваемых благодаря частному капиталу, влияющих на облик территории и качество жизни на ней. Здесь победителем признан городской курорт «Притяжение» – уникальный проект по преобразованию городской среды Магнитогорска, инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. В 2022 и 2023 годах вошли в строй первая и вторая очереди уникального проекта. Главное преимущество, которое предоставляет магнитогорцам «Притяжение», – возможность наслаждаться курортным отдыхом, не уезжая из Магнитогорска.