ММК помог Магнитогорску подготовиться к новому учебному году

ПАО "ММК" (Челябинская область) помог образовательным учреждениям Магнитогорска подготовиться к новому учебному году.

В качестве благотворительной помощи комбинат выделил школам города металлургов два миллиона 800 тысяч рублей. Кроме прочего, ММК помог учебным заведениям Магнитки бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха.

Как сообщает газета "Магнитогорский металл", в новом учебном году в городе будет работать 128 детских садов, 60 школ и пять учреждений дополнительного образования. Посещать их будут 80 тысяч 709 детей. Это на 864 ребенка больше, чем в 2019 году.

В образовательных учреждениях Магнитки будут работать 6038 педагогов. Укомплектованность кадрами в муниципалитете составляет 99,4 процента.

По информации "Магнитогорского металла", ни дополнительной третьей смены, ни шестидневки местные школы вводить не планируют.

Каждое учреждение самостоятельно решит, как развести потоки детей и организовать расписание занятий. Школьники будут приходить на уроки к разному времени через разные входы. Для одних классов учеба начнется в 8 утра, для других в 8.15, 8.30 и так далее.

На дверях кабинетов будет вывешено индивидуальное расписание уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся. Кроме того, на входе все дети и сотрудники будут в обязательном порядке проходить термометрию, чтобы своевременно выявлять тех, у кого есть признаки респираторных заболеваний.

В дошкольных образовательных учреждениях также обеспечат изоляцию с проведением всех занятий в групповой ячейке или на открытом воздухе.

Благодаря помощи ПАО "ММК" школы и учителя Магнитогорска были обеспечены всей необходимой техникой - к переходу на дистанционное обучение (если возникнет такая необходимость) образовательные учреждения города металлургов готовы.

В соответствии с санитарными требованиями карантин в классах будет вводиться, если заболеют 20 процентов учащихся.