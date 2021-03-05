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ММК представил импортозамещающую систему «АТАЧ»

Более десяти тысяч сотрудников Группы ПАО «ММК» переведены на современную российскую систему по управлению бизнес-процессами документооборота и корпоративным контентом «АТАЧ».

Презентация IT-разработки состоялась в ходе онлайн-конференции TAdviser «Импортозамещение 2021. Реальный опыт».

Система является собственной разработкой компании «ММК-Информсервис» и стала результатом многолетнего поиска эффективного решения для управления документооборотом в Группе ПАО «ММК».

Первоначально для этих целей использовалась зарубежная разработка, которая морально устарела в эпоху цифровизации. Стандартные решения на рынке систем электронного документооборота (СЭД) оказались не слишком удобными в использовании и не учитывали специфику внутренних бизнес-процессов комбината. Поэтому было принято решение о разработке собственной системы.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2016-м году появилась дорожная карта перевода на систему «АТАЧ» десяти тысяч сотрудников, а уже через год эту систему внедрили во всех организациях Группы ММК.

Специалистам ООО «ММК-Информсервис» удалось создать мобильную, удобную и эффективную систему с дружественным интерфейсом, позволяющую работать с документами легко и быстро. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников.

Основными преимуществами СЭД АТАЧ являются простой, интуитивно понятный интерфейс, не требующий дополнительного обучения, высокая скорость работы, возможность доступа с мобильных устройств.

Кроме того, система обеспечивает возможность интеграции с российским программным обеспечением и любым открытым ПО, имеет коннекторы к основным бухгалтерским системам и системам ЭДО, позволяет вносить изменения в систему без участия разработчика, а также дает возможность подписания документов любыми типами электронной цифровой подписи с помощью любых технологий.

Система АТАЧ готова к внедрению как на предприятиях, участвующих в программе «Импортозамещение», так и в других компаниях, где руководители стремятся к современному подходу в управлении бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративными коммуникациями в своих подразделениях.

СПРАВКА

ООО «ММК-Информсервис» – ведущий поставщик ИТ-решений и услуг с 15-летним опытом работы на российском рынке и штатом сотрудников более 600 человек.

Входит в состав Группы компаний ПАО ММК – одного из крупнейших мировых производителей стали, занимающего лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Компания «ММК-Информсервис» оказывает услуги по разработке высокотехнологичных решений для эффективной работы предприятий, разработке и внедрению телекоммуникационных и бизнес-приложений, автоматизации производства, выстраиванию и поддержке корпоративной IT-инфраструктуры.