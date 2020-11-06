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ММК развивает промышленный интернет вещей

Фото: 
ММК
Общество
Сегодня, 10:28
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ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) внедряет дополнительные средства сбора данных - таких, как интернет вещей (IIoT), а также платформы и решения по обработке, представлению и интерпретации этих данных, что является одним из ключевых направлений в стратегии цифровизации комбината.

Агрегаты, узлы, электрооборудование в цехах и подразделениях предприятия оснащаются беспроводными датчиками, которые передают информацию об объекте и параметрах его работы. Датчики с автономным питанием имеют малые габариты, их можно разместить на движущихся объектах - там, где невозможна проводная технология передачи данных. Они просты в монтаже и замене. В одном устройстве может быть сконцентрировано сразу несколько датчиков, передающих различные параметры.

Одним из подразделений, где реализуются пилотные проекты, относящиеся к категории промышленного интернета вещей, является цех водоснабжения (ЦВС). Так, на одном из насосных агрегатов насосной станции №3 создана система беспроводного контроля параметров температуры и вибрации подшипников, оборотов вращения, положения задвижек, давления в трубопроводе и потребляемой агрегатом мощности. Система позволит осуществлять оперативный мониторинг и оценку технического состояния оборудования и предупреждать аварийные ситуации.

Кроме того, в ЦВС реализуется пилотный проект по оценке технического состояния электрических машин на основе измерения физических параметров приводного электродвигателя с помощью смарт-сенсора. Система даст возможность проводить анализ полученных данных с выработкой диагностических решений, оценки и планирования необходимых ремонтов и сроков их проведения. Это позволит уйти от плановых ремонтов и перейти к ремонтам по состоянию. Программа способна к самообучению и накапливанию опыта (базы знаний), что в дальнейшем позволит выдавать более точные прогнозы, решения и рекомендации по эксплуатации.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, в планах - расширение арсенала датчиков и передаваемых параметров, дистанционное управление объектами, обмен информацией между датчиками, внедрение камер с программами компьютерного зрения, программ комплексного анализа данных, прогнозирования и моделирования, оптимальных режимов работы.

Все успешно опробованные в цехе проекты будут развиваться и внедряться на других насосных станциях и в производственных цехах ПАО «ММК».

 

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