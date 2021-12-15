15.12.2021
Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
15.12.2021
Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей
15.12.2021
Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида
15.12.2021
ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
15.12.2021
На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы
ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
15.12.2021
Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров
14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
13.12.2021
Уникальное «Притяжение» Магнитогорска
13.12.2021
ОАО «ММК-МЕТИЗ» признано предприятием с высокой социальной эффективностью
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021