ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) поднялся с десятой на четвертую строчку рейтинга открытости экологической информации российских горнодобывающих и металлургических предприятий 2021 года, составленного Фондом дикой природы (WWF) России.

Фонд дикой природы России выпускает годовые рейтинги экологической ответственности российских компаний с 2017 года, их цель – способствовать улучшению экологической ситуации в стране, а также привлечь внимание общества и бизнеса к важности своевременного и полного открытия информации о воздействии производства на окружающую среду.

Компании – участники рейтинга оцениваются по трем критериям: качество экологического менеджмента, уровень воздействия на окружающую среду, полнота раскрытия информации.

В текущем году в рейтинг WWF России вошло 38 компаний металлургического и горнодобывающего секторов. По итогам года ММК занял особенно высокую позицию по третьему критерию, разделив третью-четвертую строчки.

В 2021 году ПАО «ММК» существенно упрочил свое положение в международных рейтингах, которые оценивают качество раскрытия экологической отчетности. Так, в сентябре 2021 года рейтинговое агентство AK&M оценило раскрытие ММК информации о влиянии компании на окружающую среду как одно из лучших в России. А ноябре 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат занял первую строчку в рейтинге ESG-прозрачности российских компаний и банков, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Комбинат получил высший балл в том числе по критерию раскрытия экологической информации, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».