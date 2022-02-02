ММК завоевывает TikTok

Официальный аккаунт Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) в TikTok за два месяца существования привлек интерес широкой интернет-аудитории – подписчиками канала ММК в популярном мобильном приложении стали уже свыше 15-ти тысяч человек.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей комбината, ПАО «ММК», первого февраля отметившее 90-летний юбилей, большое внимание уделяет продвижению информации в интернет-пространстве, причем с помощью не только традиционных инструментов коммуникаций – таких, как сайт компании, внутрикорпоративный портал или аккаунты в соцсетях.

Новым форматом донесения информации о жизни комбината до самых широких аудиторий стало создание канала mmk_people в приложении TikTok. Специалисты управления информации и общественных связей ММК снимают информативные видеоролики, в которых рассказывают о деятельности ММК. Сюжеты находят тысячи откликов и активно набирают лайки.

Темы сюжетов самые разнообразные: технологические особенности производственных агрегатов, промышленная безопасность и инновации, внедряемые на ММК. А порой это просто нестандартный взгляд на привычные вещи, происходящие на промплощадке, или шутливое представление серьезных металлургических процессов. Идеи для видеороликов не иссякают - на промплощадке всегда есть что показать и о чем рассказать. Темы сюжетов подсказывают и работники комбината.

В настоящее время в аккаунте mmk_people в TikTok загружено почти 60 видеороликов, набравших более 140 тысяч лайков. Количество подписчиков составило 15,4 тысячи. Общее число просмотров превысило четыре миллиона.

Самое популярное видео - «Беспилотный монстр» - набрало 1,4 миллиона просмотров.

Другой популярный ролик - «Мы делаем катанку» - показывает зрелищный процесс изготовления на ММК поволоки круглого сечения. Его посмотрели почти 600 тысяч раз, поставили 30 тысяч лайков и оставили почти 750 комментариев.

«И это только начало. Присоединяетесь и вы к просмотрам увлекательных видеороликов из жизни Магнитогорского металлургического комбината - подписывайтесь на канал mmk_people», - призывают сотрудники ММК.