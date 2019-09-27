Многие челябинцы не получат платежки по отоплению за сентябрь

В Челябинске продолжается подключение жилого фонда к отоплению. До 30 сентября тепло придет в каждый дом. Городские чиновники рассказали, как горожане будут платить отопление в сентябре.

В городе оплата за отопление производится либо, исходя из показаний приборов учета, либо – из нормативов. В Челябинске норматив тепловой энергии распределен на восемь месяцев, с октября по май включительно.

«В последнем месяце весны тариф установлен самый маленький и составляет треть от стандартных месяцев отопительного сезона. Таким образом, в связи с началом отопительного сезона в конце сентября, потребители, у которых присутствуют приборы учета, оплатят фактически потребленную в этом месяце тепловую энергию, сумма будет отражена в октябрьской квитанции», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска

Те, кто оплачивает услуг по нормативу, не получат платежек за сентябрь, а начнут оплачивать отопление по установленному нормативу, с октября.