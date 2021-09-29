Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу

В Челябинской области расширили понятие льготной категории налогоплательщиков «многодетная семья».

Соответствующие поправки в региональный закон рассмотрели на заседании комитета Законодательного собрания региона по бюджету и налогам, которое прошло в режиме ВКС.

Провел заседание комитета заместитель председателя Законодательного Собрания области Юрий Карликанов.

Юрий Карликанов напомнил, в 2021 году депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи», расширяющий понятие многодетной семьи. Ранее семья с тремя детьми и больше при достижении старшим ребенком совершеннолетия теряла статус многодетной. В настоящий момент семья сохраняет статус многодетной в случае, если старшему ребенку уже исполнилось восемнадцать лет, но он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до достижения им 23-летнего возраста.

Предлагаемый законопроект предполагает расширение категории льготников - льготной ставкой по транспортному налогу смогут воспользоваться многодетные семьи, имеющие детей старше 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения.

«С 2022 года льготная налоговая ставка в размере один рубль будет распространяться не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме», - прокомментировал это изменение в закон о транспортном налоге Юрий Карликанов.

По словам Юрия Карликанова, на начало 2021 года в Челябинской области состоит на учете почти 36 тысяч многодетных семей с детьми до 18 лет. По предварительным расчетам с 2022 года к ним добавиться еще порядка восьми тысяч тысяч семей с детьми до 23 лет.

Предлагается принять законопроект в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго. Заседание Законодательного собрания состоится в четверг, 30 сентября.