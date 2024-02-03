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02.02.2024

Раскаяние террориста
Никольская роща
благоустройство
студенты
Общество
03.02.2024 11:32
Фото: Арина Будзиевская

Многоликость Никольской рощи: челябинцы показали, во что можно превратить пустырь

В челябинском Доме архитектора студенты и школьники представили проекты благоустройства Никольской рощи. Три лучших концепции послужат референсами для дальнейшего преобразования заброшенного лесного массива площадью 44,7 гектара.

Территория Никольской рощи расположена в Калининском районе между улицами Героев Танкограда и проспектом Победы и является буферной зоной между производством и спальными районами. В 1967 году началась застройка северо-западной части города. Челябинск развивался, благоустраивался, а огромная Никольская роща так и осталась заброшенной.

В конце октября прошлого года 10 гектаров этого участка расчистили от непроходимых зарослей: убрали ненужный сухостой и высадили новые деревья.

В четверг, первого февраля, идеи по преобразованию Никольской рощи предложили школьники и студенты челябинских вузов.

«Экология»

Первой выступила команда из Южно-Уральского технологического университета. Студенты взяли за основу экологическую самоценность участка и предложили адаптировать пространство для людей без ущерба природе. Так, они предлагают экологическое зонирование рощи на природную, парковую и общественную среду. В парковой среде будет максимально сохранен ландшафт, при этом допускается его незначительное преобразование для создания комфорта горожан. Концепция предусматривает приподнятые дорожки над почвой для пеших прогулок челябинцев и сохранение деревьев. 

Команда также предлагает использование экологичных материалов для оборудования и благоустройства парка, а для архитектурного стиля пространства модно взять за основу эстетику минимализма и органической архитектуры.

«В общественную зону мы планируем интегрировать МАФы и объекты, которые не уничтожают природу, а компонируют с ней», – рассказали студенты Южно-Уральского технологического университета.

Функционал в будущей Никольской роще, по мнению ребят, тоже должен быть разнообразным. Здесь будут места для отдыха, центральная площадь для развлечений, специальные огороженные участки для выгула домашних животных, зона коворкинга, а также физкультурно-оздоровительный объект и велотрасса, которая зимой будет использоваться как лыжная.

Также студенты предложили создать остановку общественного транспорта с именем Никольской рощи.

«Для нас было удивительно, что вокруг территории нет ни одной остановки с именем Никольской рощи. Так как многие люди у нас ориентируются по остановкам в городе, то, возможно, это является причиной тому, что мало кто знает о Никольской роще», - предположила участница команды.

«Планетарная роща»

Команда Южно-Уральского госуниверситета «Аист» презентовала космическую структуру Никольской рощи. Тропиночная сеть парка будет пролегать по орбитам - в точности так же, как расположена Солнечная система: начиная от Солнца и Меркурия до Плутона. А возле главного входа будет расположен планетарий.

«Парк рассчитан на круглогодичные мероприятия. Часть из них может проходить на открытом пространстве, часть - на сцене и другая часть – в помещениях. Также возможно проведения мероприятий, посвященных космическим событиям, таким как солнечное затмение, метеоритный дождь и другие», – объяснили учащиеся из ЮУрГУ.

Малые архитектурные формы ребята решили сделать округлыми и изогнутыми, а освещение – разноцветным. Также они предложили на территории парка создать питьевые фонтаны, платные мангальные зоны и зимний каток.

«Дендропарк»

Студенты Челябинского госуниверситета видят будущую Никольскую рощу огромным дендропарком, ядром которого станет мультицентр.

«Это мультимедиа площадка, образовательная зона для некоммерческих организаций и горожан, а также место где проводятся различные события. Интерактивно-выставочное пространство центра представляет собой многофункциональный зал, который можно использовать в режиме коворкинга и зону отдыха», – пояснили студенты четвертого курса факультета экологии ЧелГУ.

Кроме того, мультицентр, по их замыслу, будет соединен с оранжереей «Зеленый виадук». Здесь челябинцы, интересующиеся ботаникой, смогут проводить опыты и работать с растениями в качестве волонтеров.

«Генезис»

Историю становления Челябинска в будущей Никольской роще предложили воссоздать ученики Южно-Уральского государственного технического колледжа.

«Недалеко от центральной части парка предлагаем установить две башни, символизирующие челябинскую крепость, заложенную в 1736 году. Историческая зона башен обеспечит возможность проведения разнообразных мероприятий круглый год. Летом она будет площадкой для исторических реконструкций, а зимой преобразится в уютный каток», – рассказали о сути проекта студенты колледжа.

На главном входе в парк, со стороны ДК «Победа», выступающие предложили установить общую карту с видимыми зонами и основными объектами, а в каждой зоне расположить информационную памятку с этой же картой. На ней будет отмечено расположение посетителя.

Перед дворцом культуры, на месте старого фонтана, ребята спроектировали кинетическую скульптуру с названием парка, буквы которой будут находиться в постоянном движении.

Проект «Прикоснись»

Студенты Южно-Уральского технологического университета предложили сделать главный вход в Никольскую рощу похожим на фреску Микеланджело «Сотворение Адама», а в центре парка соорудить амфитеатр и фонтан. Таким образом во время прогулок по парку челябинцы смогут прикоснуться к искусству.

Кроме того, студенты решили разделить парк по шумовым зонам. Так, в более тихих местах люди смогут насладиться природой, покормить птиц, а в более шумных участках – устроить пикник в компании.

«Никольские тропы»

Другая команда учащихся из Южно-Уральского госуниверситета видит Никольскую рощу как инвестиционно привлекательный объект, в котором природа, естественное начало человека, гармонирует с его потребностями в досуге.

Концепция проекта предусматривает связь поколений, культур и индивидуальностей с начала жизненного пути человека. В связи с этим студенты решили построить зал бракосочетаний с двумя банкетными зонами, проложить множество троп, мостов и создать территорию экспериментального садоводства в будущей Никольской роще.

«Прогулка по парку Никольский»

Еще один из конкурсантов представил спроектированную территорию будущей Никольской рощи в древнерусском стиле.

«На тропинках парка будет расположен камень-указатель с надписями: «Налево уйдешь – в будущее попадешь, направо пойдешь – в прошлое попадешь, прямо пойдешь – здоровье и силу обретешь», – привел пример традиционной декорации участник конкурса.

В начале парка будет построена трапезная, расположена беседка «Часовня Николая Чудотворца», там, по замыслу студентов, челябинцы смогут проводить значимые семейные события.

Вдобавок в роще спроектированы музей истории Челябинска, экотропа с различными растениями, спортивная и детская площадки, а также центральная площадь.

«На центральной площади расположены сцена и экран, на котором можно будет смотреть фильмы на подогреваемых скамейках. Также на площади можно проводить концерты - как известных авторов, так и исполнителей, только начавших свои карьеру», – отметил учащийся.

«Город мастеров»

Студенты Международного института дизайна и сервиса при проектировании будущей Никольской рощи сделали акцент на разнообразие уральской культуры.

Согласно проекту, на территории парка представлены микропредставительства разных городов. Парк познакомит челябинцев с такими традиционными ремеслами Урала, как гончарное дело, ткачество, плетение из лозы. Одной из изюминок рощи будет детская площадка «Город мастеров».

«Детская зона представлена огромной площадкой, где можно качать воду, добывать драгоценные металлы и камни, взбираться на символические Уральские горы и познакомиться с добывающей промышленностью Урала», – рассказали студенты МИДиС.

Водоем в форме озера Чебаркуль

Еще одна команда студентов из Южно-Уральского государственного университета - «БлагоУстроим» - предложила разместить на территории Никольской рощи планетарий, зону воркаута, футбольное поле, площадку для выгула собак, детскую игровую площадку, каток, амфитеатр и фудкорт.

«Все объекты парка могут использоваться круглогодично. Спроектирован каток, который в летнее время будет водоемом в форме озера Чебаркуль, в которое упал знаменитый Челябинский метеорит», – рассказали участники конкурса.

Проекты участников «Движение первых» – «Артерия» и «Следы пионеров»

Концепции по преобразованию Никольской рощи также презентовали школьники из «Движения первых».

Первая команда представила проект под названием «Артерия», который предполагает размещение в парке музыкальной, кино- и фотозоны. Так, в центре парка школьники предлагают разместить диораму, половина пространства которой будет посвящена истории фотографии, а другая – выставке фотографий от современных мастеров.

Вторая команда школьников «Следы пионеров» из проекта «Движение первых» предложила реализовать в Никольской роще концепцию истории пионерии и современных волонтерских движений Челябинска. Одно из необычных предложений ребят – создание кафе в виде троллейбуса, которое будет расположено возле пруда.

«Огонь, вода и медные трубы»

Последняя участница конкурса представила Никольскую рощу по мотивам стихии огня воды, и медных труб, символизирующих промышленные достижения Южного Урала.

Ключевым объектом зоны огня стали теплый павильон, территория археологических раскопок и детские площадки.

«Основополагающими мотивами «воды» стали озера Южного Урала. В этой зоне будет размещен спортивный комплекс. В архитектуре павильона «Медные трубы» просматривается образ заводов и комбинатов нашего региона», – рассказала челябинка.

По словам главы Калининского района Владимира Шамне, три лучших концепции благоустройства Никольской рощи определят на следующей неделе. Победителей и участников конкурса наградят в администрации района.

Автор: Арина Будзиевская
Никольская роща
благоустройство
студенты
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01.02.2024 14:49

В Челябинской галерее «Каменный пояс» открылась фотовыставка Виталия Воронина

01.02.2024 13:53

Стало традицией: профориентация в стенах театра «Омнибус»

01.02.2024 13:07

Интервенции приносят прибыль: Челябинская область успешно осуществила торговлю зерном

01.02.2024 12:52

В Челябинской области загорелась территория хаски-парка

01.02.2024 12:39

В Челябинской области у владельцев семейных ферм появятся новые возможности

01.02.2024 12:35

В Челябинске полицейские уничтожили боле 43 килограммов различных наркотиков

01.02.2024 12:23

Облсуд не выпустил из СИЗО главного инженера МУП «СОД» Челябинска

01.02.2024 11:46

В Челябинском институте культуры организовали круглый стол по борьбе с терроризмом

01.02.2024 11:40

Крылатый лев и слава ЧТЗ: свой день рождения отметило старейшее литературное объединение Челябинска

01.02.2024 11:25

Прокуратура начала проверку по сигналу Народного фронта о магнитогорской бабушке в подвале

01.02.2024 11:18

На родную южноуральскую землю из плена вернулись два участника СВО

01.02.2024 10:46

Вниманию водителей: на трассе М-5 в Ашинском районе ограничено движение

01.02.2024 10:40

Силовики призывают жителей Челябинской области не верить мошенникам из «ФСБ»

01.02.2024 10:31

На птицефабриках Челябинской области будут усилены меры безопасности

01.02.2024 10:15

Магнитогорский металлургический комбинат отмечает 92-летие

01.02.2024 09:01

Растениям нацпарка «Зигальга» больше не угрожает опасность

01.02.2024 08:42

«Робототехнику» школьники начнут изучать на уроках труда

01.02.2024 02:00

Владыка Алексий призвал благодать Святого Духа на челябинских журналистов

01.02.2024 01:37

Загрязняющие вещества в воздухе Челябинска и Магнитогорска вновь превышают норму

31.01.2024 22:34

НМУ в Челябинской области продлятся до вечера первого февраля

31.01.2024 21:20

Выставка шелкографий откроется в Историческом музее Южного Урала

31.01.2024 21:12

Анонсы событий и мероприятий на 1 февраля (18+)

31.01.2024 18:37

На челябинском ж\д вокзале росгвардейцы сыграли «Прощание славянки»

31.01.2024 18:30

ЮУрГГПУ и Росприроднадзор подписали соглашение о партнерстве

31.01.2024 18:22

В Челябинске устроят зимний фестиваль, посвященный Аркаиму

31.01.2024 17:43

В ДТП на Каслинском шоссе пострадали двое взрослых и двое детей

31.01.2024 17:34

Первый день февраля обещает жителям Челябинской области снег, гололед и туманы

31.01.2024 17:29

В Копейске губернатору презентовали Дома культуры и «Страну фей»

31.01.2024 17:19

В Челябинске прокурор запросил для депутата-коррупционера 7 лет колонии

31.01.2024 17:08

В Коркино появилось фекальное озеро – зловонный водоем возник на проезжей части

31.01.2024 16:58

В Челябинске злоумышленники планировали выстрелить марихуаной из арбалета

31.01.2024 16:55

Рыбоводы Челябинской области будут импортировать икру форели из-за рубежа

31.01.2024 16:50

Жители Магнитогорска отметят день рождения ММК вместе с «Валенками»

31.01.2024 16:17

В Вишневогорске благоустроят сквер памяти воинов-интернационалистов

31.01.2024 16:14

Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес

31.01.2024 16:08

Челябинские ориентировщики взяли медали на чемпионате и первенстве УрФО

31.01.2024 15:38

Национальный проект «Культура» поможет модернизировать четыре южноуральские библиотеки

31.01.2024 14:52

Назван председатель жюри премии «Серебряный Лучник» – Урал

31.01.2024 14:43

В Челябинском театре оперы и балета «басы» и «теноры» поборются за внимание дам

31.01.2024 14:30

Челябинский сквер Молодогвардейцев начнут возрождать в апреле

31.01.2024 13:58

Деревянные церковь и часовню в Челябинской области признали исторически ценными объектами

31.01.2024 13:46

Еткульский район ждут юбилейные преображения

31.01.2024 13:23

Озерчанка перевела на «безопасный счет» около двух миллионов рублей

31.01.2024 13:03

Экскурсия по театру в Челябинске показала, как оживают куклы

31.01.2024 13:00

Облсуд направил дело экс-замглавы Ашинского района на новое рассмотрение

31.01.2024 12:47

Челябинца, убившего и изнасиловавшего девушку 22 года назад, отдали под суд

31.01.2024 12:20

Водитель грузовика, по вине которого в Челябинске погибли мама и сын, получил три года колонии-поселения

31.01.2024 11:54

В челябинской Публичке была «Чума» - в бумажном формате

31.01.2024 11:39

Златоусту посвятили почтовую карточку «Город трудовой доблести»

31.01.2024 11:21

В Магнитогорске расследуют уголовное дело о гибели ребенка в утробе матери

31.01.2024 11:04

В Челябинской области могут появиться посадочные площадки для санавиации

31.01.2024 10:50

В Челябинской области ученики 150 классов отправлены на карантин

31.01.2024 10:23

В Красноармейском районе этой ночью многодетная семья лишилась крова

31.01.2024 10:08

Народный фронт решил поучаствовать в судьбе 88-летней жительницы Магнитогорска

31.01.2024 09:54

В Челябинской области считают диких животных и птиц

30.01.2024 23:06

Настоящий хит из песни девушек из Челябинска сделала группа «Корни»

30.01.2024 22:48

Анонсы событий и мероприятий на 31 января (18+)

30.01.2024 22:31

В Челябинске 18 февраля пройдет премьера спектакля «Мастер и Маргарита»